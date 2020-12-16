Şili’den Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı

Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşıya bir ülkeden daha acil kullanım onayı verildi. Şili’de Pfizer-BioNTech’in aşısı için geçtiğimiz haftalarda bir uzman panel toplanmış ve 27 Kasım’da aşı için onay talep edilmişti. Halk Sağlığı Enstitüsü, (ISP) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayını verdi. Onay ile 16 yaşından büyüklere Noel’e kadar aşının erken uygulanmasının önü açıldı.

ISP Direktörü Heriberto Garca yaptığı açıklamada, Pfizer aşısının acil kullanım onayının bazı kısıtlamalar içerdiğini belirterek, "İlerledikçe ve daha fazla bilgi edindikçe, onu genişletebileceğiz" ifadelerini kullandı. Garcia, "Ortaya çıkan herhangi bir sorun hakkında nüfusu güvence altına alabilmek için çalışmaların, risk analizinin ve ilaç sürveyansının nasıl yürüteceğimize dair yapılacak çok sayıda önemli analiz var" dedi.

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris hafta sonu yaptığı açıklamada, aşının onaylanması halinde ülkenin lojistik olarak hazır olduğunu ve uygulamaya başlanacağını aktarmıştı.

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2021'in ilk yarısında nüfusun yüzde 80’i aşılanacak



Bakan Paris geçen ay aşı ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Pfizer aşısının 2021’in ilk üç ayında, aşının ilk olarak sağlık çalışanları, gardiyanlar, mahkumlar, silahlı kuvvetler ve huzurevlerinde yaşayanlar olmak üzere toplam 5 milyon kişiye uygulanacağını belirtmişti. Paris, 2021’in ilk yarısında 18 milyonluk Şili nüfusunun yüzde 80’inin aşılanmasının umduğunu açıklamıştı.

Şili, Pfizer-BioNtech ile 5 milyon insanı aşılamaya yetecek olan 10 milyon dozluk bir satın alma anlaşması imzalamıştı. Şili ayrıca 14,4 milyon doz AstraZeneca aşısı için bir anlaşma yapmış ve 20 milyon dozluk tercihli satın alma için ev sahipliği yaptığı Sinovac aşı denemesi anlaşmasına üç yılda 60 milyon doza yükselten bir madde eklemişti.

Şili’de günde ortalama bin vaka tespit ediliyor. Salgın Haziran ve Temmuz aylarında ülkede zirve yaptı. Şili’de toplam vaka sayısı 576 bin 731’e, toplam can kaybı ise 15 bin 959’a ulaştı.