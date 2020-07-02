Sivas'ta 2 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

COVID-19 nedeniyle vefat eden 5.097 kişiden 3.183'ü (%62) erkek, 1.914'ü (%38) kadındır. Medyan yaş 71'dir. Ölümlerin 3.573'ü (%70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen vaka sayılarının sadece %11'i bu yaş grubundadır. Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda COVID-19 nedeniyle 10 ölüm bildirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.