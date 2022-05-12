Koronavirüs Son 24 saatte koronavirüsten sekiz kişi hayatını kaybetti
TÜRKİYE

Son 24 saatte koronavirüsten sekiz kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte sekiz kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 542 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son 24 saatte koronavirüsten sekiz kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

9 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 778 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 135 bin 738 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 816 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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