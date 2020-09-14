Son dakika koronavirüs haberleri: Kırklareli'de karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda alındı Karantina kuralını ihlal eden koronavirüslü kişi yakalanarak yurda alındı Koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen kurallara uymayanlara yönelik bir yurt karantinası haberi de Kırklareli'nden geldi. Testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayan kişi yakalanarak yurda yerleştirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada kuralları ihlal edenler için bundan sonra yurtlar da karantinaya alınacağı ve cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 17:50 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 17:53 DHA