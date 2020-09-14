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Koronavirüs Karantina kuralını ihlal eden koronavirüslü kişi yakalanarak yurda alındı
TÜRKİYE

Son dakika koronavirüs haberleri: Kırklareli'de karantina kurallarını ihlal eden kişi yurda alındı

Karantina kuralını ihlal eden koronavirüslü kişi yakalanarak yurda alındı

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen kurallara uymayanlara yönelik bir yurt karantinası haberi de Kırklareli'nden geldi. Testi pozitif çıkmasına rağmen karantina kurallarına uymayan kişi yakalanarak yurda yerleştirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada kuralları ihlal edenler için bundan sonra yurtlar da karantinaya alınacağı ve cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kırklareli Valiliği, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen A.Ç.'nin, hakkında işlem yapılarak, yurda konulduğunu açıkladı.

YURTTA KARANTİNAYA ALINDI

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin en üst seviyede devam ettiği belirtildi.

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  • Açıklamada, "İlimizde aldığımız tedbirler kapsamında Covid-19 testi pozitif olan A.Ç. isimli vatandaşımız karantinada olması gerekirken, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yaptığından dolayı il merkezimizdeki yurdumuzda karantinaya alınmıştır. Bundan sonraki süreçte, karantina ihlali yapan vatandaşlarımız hakkında cezai işlem uygulanarak, karantina sürelerini yurtlarda tamamlamaları sağlanacaktır" denildi.

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