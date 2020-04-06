Koronavirüs Sosyal izolasyon ve evden çıkmama kuralını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti
DÜNYA

Sosyal izolasyon ve evden çıkmama kuralını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti

İskoç Sağlık başdanışmanı Doktor Catherine Calderwood halka yaptığı uyarıla kendisi uymadı. Ailesi ile birlikte ikinci evine giderken görüntülenen Calderwood hem sossal mesafe kuralını hem de evde kalma uyarılarını ihlal etti. Calderwood gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Haber Merkezi Diğer
Dr. Catherine Calderwood
Dr. Catherine Calderwood

İskoçya'da evde kal uyarılarına uymayan İskoç sağlık başdanışmanı ailesiyle birlikte çekilen görüntülerinin ardından istifa etti. Sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmediği gerçeksiyle polisten de 2 kez uyarı alan Dr. Catherine Calderwood istifa etmek zorunda kaldı.

İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Scottish Sun, Calderwood'un ikamet ettiği Edinburgh'daki evine arabayla bir saat uzaklıkta olan Earlsferry'deki ikinci evinin yakınlarında ailesiyle golf oynarken görüntülendiğini aktarmıştı.

'Verdiğim tavsiyeye kendim uymadım'

Pazar günü öğlen saatlerinde özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Pazar öğlen konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Calderwood "Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Calderwood, koronavirüs nedeniyle uygulanan yasağa uymadığı için eleştirilerin ardından Pazar akşamı istifa etti.

Kural herkes için geçerli

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi. İskoç hükümeti geçen ay, İskoçya kırlarında ikinci evleri olanların izolasyona girmek için bölgeye gitmesini eleştirmiş, bunu "sorumsuzca bir davranış" olarak adlandırmıştı.

Abone Ol Google News
65 bin kişininborcuna erteleme

65 bin kişinin
borcuna erteleme

​VakıfBank Genel Müdürü açıkladı...
Günlük 8 milyon adet!

Günlük 8 milyon adet!

​Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor.
15 dakikalıkyol 4 saate çıktı

15 dakikalık
yol 4 saate çıktı

İstanbul çıkışında yine trafiğin sonu görülmüyor.
Büyüme sürecek

Büyüme sürecek

​Fitch Ratings'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya kapandı

Dünya kapandı

Koronavirüs, tüketim döngüsünden uzaklaşmak için bir fırsata dönüştü.
Tüm zamanların<br>en yüksek seviyesi

Tüm zamanların
en yüksek seviyesi

​Koronavirüse karşı atılan adımlar altını yükseltiyor.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​Türk doktor kendi atölyesinde üretmeyi başardı.
'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

'Verdiğim tavsiyelere kendim uymadım'

​Karantina kurallarını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti.
Ligin kaderi<br>mayısta belli olur

Ligin kaderi
mayısta belli olur

​Rıza Çalımbay canlı yayında sorularımızı yanıtladı.
PTT'den yeni açıklama

PTT'den yeni açıklama

Talep patlaması yaşanınca ​başvuru adresi değişti
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Virüs mektubu ortaya çıkınca işinden olmuştu.
21 ile<br>tohum hibesi

21 ile
tohum hibesi

​Tüm ekilebilir araziler üretime katılacak.
Bağışıklık<br>en kritik aşama!

Bağışıklık
en kritik aşama!

Salgını geçirenler bir daha yakalanmayabilir.
Türkiye'de güvendeyiz

Türkiye'de güvendeyiz

Kruse, Türkiye ile Almanya'nın koşullarını kıyasladı.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde hedefler yerle bir edildi.
Kilosu 130 lira <br>yarım saatte bitiyor

Kilosu 130 lira
yarım saatte bitiyor

Çanakkale'de satıcılar talebe yetişemiyor.
İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

İstanbul'daki karantinadan Rize'ye kaçtı

​Testi pozitif çıkan şüpheliyi polisler yakaladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.