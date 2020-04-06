Sosyal izolasyon ve evden çıkmama kuralını ihlal eden İskoç Sağlık başdanışmanı istifa etti

İskoçya'da evde kal uyarılarına uymayan İskoç sağlık başdanışmanı ailesiyle birlikte çekilen görüntülerinin ardından istifa etti. Sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmediği gerçeksiyle polisten de 2 kez uyarı alan Dr. Catherine Calderwood istifa etmek zorunda kaldı.

İskoç özerk yönetiminin tıp konusundaki başdanışmanı Calderwood ve ailesinin seyahatlerinin fotoğrafı Scottish Sun gazetesi tarafından yayınlanmıştı. Scottish Sun, Calderwood'un ikamet ettiği Edinburgh'daki evine arabayla bir saat uzaklıkta olan Earlsferry'deki ikinci evinin yakınlarında ailesiyle golf oynarken görüntülendiğini aktarmıştı.

'Verdiğim tavsiyeye kendim uymadım'

Pazar günü öğlen saatlerinde özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Pazar öğlen konuyla ilgili bir açıklama yapan Dr. Calderwood "Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Calderwood, koronavirüs nedeniyle uygulanan yasağa uymadığı için eleştirilerin ardından Pazar akşamı istifa etti.

Kural herkes için geçerli

İskoçya Emniyet Genel Müdürü Iain Livingstone da yerel polis memurlarının Calderwood'u uyardığını belirterek "Evlerden çıkmama kuralı istisnasız herkes için geçerlidir" dedi. İskoç hükümeti geçen ay, İskoçya kırlarında ikinci evleri olanların izolasyona girmek için bölgeye gitmesini eleştirmiş, bunu "sorumsuzca bir davranış" olarak adlandırmıştı.