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Koronavirüs Taylandda koronavirüs aşısı, yengeç yiyen maymunlar üzerinde denenmeye başlandı
DÜNYA

Tayland'da koronavirüs aşısı, yengeç yiyen maymunlar üzerinde denenmeye başlandı

Tayland'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı.

Haber Merkezi AA
Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.
Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Chulalongkorn Üniversitesinden Chula Aşı Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Kiat Ruxrungtham, yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının gine domuzları üzerinde deneme aşamasının tamamlandığını kaydetti.

  • Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, yengeç yiyen makak maymunları üzerinde aşı deney sürecinin başladığını belirten Kiat, süreç başarılı olursa aşının ekimin başında insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti.

Kiat, her şey yolunda giderse Tayland'ın gelecek yıl kendi Kovid-19 aşısına sahip olacağını vurguladı.

Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, Kovid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

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