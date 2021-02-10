​Tedarikte zirvedeyiz​

Türkiye’nin gerek kamu gerekse özel sektörle birlikte pandemide başarılı bir yönetime imza attığını belirten Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, “Ülkemiz pandemi döneminde çok önemli bir sınavdan geçerek sürdürülebilir üretimde, tedarikte ve lojistikte dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Zorlu şartlara rağmen üretimimizi aksatmadık; fabrikalarımız çalıştı, limanlarımız faaliyetlerini sürdürdü, TIR'larımız Avrupa’ya sevkiyat yapmaya devam etti. Artık bütün ülkeler Türkiye’ye bu konuda güveniyor. Sipariş verdiğinde zamanında malını teslim alacağına inanıyor. Bu da önümüzdeki süreçte yeni siparişlerin artmasına neden olacak. Bunu şimdiden gelen taleplerden de gözlemliyoruz” dedi.

TALEP ARTIŞI DİKKATLERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNE ÇEVİRDİ

Bu başarının artarak gelen taleplerle taçlanacağına dikkat çeken Erdem Çenesiz, “Özellikle deniz ve demir yolu taşımacılığını yurt içinde yaygınlaştırır, yurt dışındaki önemli ticaret merkezlerinin veya anlaşmalı lojistik sistemlerinin içinde yer alırsak ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz. Lojistikte yeni yatırımlara ihtiyaç var” vurgusu yaptı. Birlik bünyesindeki tüm sektörler itibarıyla en fazla ihracat yapılan ülkeler de ABD, İsrail, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak sıralandı. Çenesiz, bu rüzgârla birlikte yeni pazarlara açılarak büyümeye ve Türkiye için katma değer yaratmaya devam edeceklerini de söyledi. Sektörde kapanan hiçbir şirket olmadı. İstihdamda da son aylarda artış dikkat çekti. Halihazırda sektörde doğrudan istihdam edilenlerin sayısı 107 bin kişi olarak hesaplandı. Seramik sektörünün yerli katma değer oranı yüzde 82, yani her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkede kaldı. Bu oran cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe de yüzde 68’i buldu.

4,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLENDİ

Çimento, cam ve seramik sektörü bu yıl yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. “Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer yaratmaya da devam edeceğiz” diyen Çenesiz konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldi. 2020 yılında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde 6,6 büyürken, 1,1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27,3 büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde, Birlik bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı 3,9 milyar doları geçerek, 4 milyar dolara yaklaştı. Üç ana sektörde 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık yerli katma değer oluşturuldu” dedi.

REKLAM

Erdem Çenesiz

TASARIMDA ÖNE ÇIKTIK ÇİN’E SERAMİK SATIYORUZ