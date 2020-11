Türkiye'de koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı Türkiye'de koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı Kovid-19 salgınında Türkiye'de vaka sayısı 400 bine yaklaştı ve 40 bin sağlık çalışanına koronavirüs tanısı konuldu. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'de şu an için koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı. Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti" dedi.

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 16:28 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 16:36 AA