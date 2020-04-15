Koronavirüs Ultra lüks koronavirüs önlemi ABDnin en zengin adası virüse hazırlıklı
DÜNYA

Ultra lüks koronavirüs önlemi: ABD'nin en zengin adası virüse hazırlıklı

Koronavirüs vaka sayısı ile diğer ülkeleri geride bırakan ABD'de New York ve Washington'da panik ve korku havası hakimken diğer eyaletlerde durum biraz farklı. Florida'nın en zengin adalarından Fisher Island adası koronavirüse karşı hazırlıklı. Yıllık gelirleri 2 milyon dolar olan ada sakinleri adada yaşayan tüm vatandaşlar ve çalışanlar için Miami Sağlık Sistemleri Üniversite'sinden özel test kiti getirtti.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Fisher Island Miami'nin en zengin adalarından biri.
Fisher Island Miami'nin en zengin adalarından biri.

ABD'nin en zengin adalarından biri Fisher Island'ın sakinleri, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı hazırlıklı. Adada yaşayan her bir vatandaşa özel test getirtildi. Florida eyaletinin Miami şehrinde yer alan Fisher Island sakinlerinin ortalama gelirleri 2 milyon dolar.

Miami Herald gazetesinin haberine göre ada sakinleri adada yaşayan ve çalışan herkes için Miami Sağlık Ssitemleri Üniversitesi'nden özel test getirtti. Üniversite'den Lisa Worley yaptığı açıklamada "Fisher Island sakinleri bizden test istedi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 ev ve 800 kişinin yaşadğı adada, ada komitesine üye olmak için 250 bin dolar (1 milyon 710 bin lira) ve yıllık katkı ücreti 22 bin 256 dolar veriliyor.

Business İnsider'ın haberine göre adada CEO, ABD'nin ünlü avukatları,ve gayrimenkul zenginleri oturuyor.

ABD genelinde vaka sayısı 600 bin ölü sayısı ise 26 bini geçti.

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