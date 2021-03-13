Koronavirüs Uzmanlardan kritik halı saha uyarısı Ani ölümlere neden olabilir
TÜRKİYE

Uzmanlardan kritik 'halı saha' uyarısı: Ani ölümlere neden olabilir

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, sporun insan vücuduna olan faydalarının tartışmasız olduğunu ancak pandemi sürecinde vücudu hareketsiz kalan amatör sporcuların bir anda halı saha maçı gibi aşırı efor sarf edilecek bir spora temkinli yaklaşması gerektiğini anlattı. Çağlayan, Özellikle orta yaş üzeri kişilerin halı saha maçı yapmadan önce vücudunu dinlemesi, kontrol etmesi gerekir. Burada en önemli nokta vücudu ısıtmak, hazır hale getirmektir. Aksi takdirde kalp krizleri, ritm bozukları hatta ani ölümlerle dahi karşılaşılabilir dedi.

Haber Merkezi DHA
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Futbolseverlerin amatör olarak ter döktükleri ve koronavirüs salgını öncesi boş saat bulmanın neredeyse imkansız olduğu halı sahalar, salgın sonrası tedbir amaçlı hizmete kapatıldı. Bu süreç içerisinde birçok amatör futbolsever halı sahalardan uzak kaldı. Tedbir kararları öncesi haftada bir hatta bazen iki maç yapan çoğu sporsever, vücutlarının alıştığı bu hareket düzenini geride bırakarak vakitlerini evlerinde geçirdi. Geçen hafta ise koronavirüs vaka sayılarının düşüş göstermesinin ardından kapalı olan halı sahalar saat 19.00'a kadar açık olmak şartıyla yeniden hizmete girdi.

RANDEVU YARIŞI BAŞLADI

Aylardır halı saha maçı yapamayan futbolseverler de kısıtlı randevu saatlerini kaçırmamak için hızla yerlerini ayırttı. Halı sahalardan maç sesleri tekrar yükselmeye başlarken birçok futbolsever arkadaşlarıyla birlikte 1 saat ter dökebilmek için randevu kapmaya çalışıyor. Sporu amatör olarak sürdürmenin insan vücuduna yararlı bir şey olduğunu fakat halı saha maçı gibi bir anda yüksek efor sarf edilen spor türlerini yaparken çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden söyleyen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, halı saha tutkunlarına önemli uyarılarda bulundu.

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'ANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİYOR'

Salgın tedbirlerinin hafifletilmesinin insanlarda 'pandemi devam etmiyor' düşüncesini akla getirmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlayan, koronavirüsün varlığını ve etkilerini her daim göz önünde tutarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Sporseverlerin de kısıtlamaların kalkmasıyla bazı şeyleri hiçe saymadan spor yapmalarının şart olduğunu kaydeden Çağlayan, Bu spor dallarından biri de halı saha maçları. Halı saha işletmecileri bu sözümü sevmeyebilir ama biz kardiyoloji ekibi olarak halı saha sporuna sıcak bakmıyoruz. Bunun en önemli nedeni ise orta yaş ve üzeri insanların antrenman yapmadan halı sahaya gidip çekişmeli maçlara katılmasıdır. Bedeni spora alışmamış ya da uzun süredir spor yapmamış bir insan birden bire böyle bir maç yaparsa sonucunda ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp krizi hatta ani ölümle bile karşılaşabilir dedi.

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'MAÇ ÖNCESİ ISINMA HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Uyarılarının hiçbir şekilde insanlara 'spor yapmayın, halı sahaya gitmeyin' çağrısı olmadığını vurgulayan Çağlayan, sporun bilinçli yapıldığı sürece insan sağlığına zararı olmayacağının altını çizdi. Tek meselenin insanın vücudunu yapacağı spora önceden hazırlaması olduğunu söyleyen Çağlayan, Sadece halı sahalar değil, herhangi bir spor etkinliği öncesi mutlaka vücudunuzu kontrol edin. Hazır olmadan başlamayın. Vücudun ritmini ve dayanıklılığını bilerek başlamanın faydası var. Maç öncesi ısınma hayati önem taşıyor. Maça yürüyerek gidilebilir. Pandemi sürecinde hareketsizliğe alıştığımız için temkinli davranmamız gerekiyor diye konuştu.

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  • Pandemi sürecinde uzun bir süre halı saha maçlarına ara verdiğini ve yeniden futbol oynamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Mete Şimşek (26) ise buna karşın ilk etapta koşmakta zorlandıklarını ve bazı arkadaşlarının maçın henüz 15'inci dakikasında yorulduklarını ve koşmayı neredeyse bıraktıklarını söyledi.

Şalvarlı sporcular halı saha ve tenis kortuna kavuştu
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Sarıbal Mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi. Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizdi. İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri voleybol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı. Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti. Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.
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Hayatında ilk defa tenis oynadığını ifade eden mahalle sakinleri önce utanarak oynadıkları teniste kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Mahalle sakinleri daha sonra tenis sporuna olan ilgisiyle tanınan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı maç yapmak için davet etti. Yöresel şalvar ve poşuyla tenis oynamanın zevkli olduğunu belirten mahalle sakinlerinden İlyas Avcıbaşı, Pandemi döneminde insanlar sıkılınca biraz spora yöneldiler özellikle bu tenisi bayağı benimsediler ama ilk başta kortları yoktu. Yusuf hoca benden rica etti 'evinizin önündeki bahçe daha düz eğer müsade ederseniz orada bir kort kuralım' dediler, ben de 'olur' dedim. Onların o heveslerini ve arzularını görünce izin verdim. Bizim korta ve malzemeye ihtiyacımız var. Bu konuda yardımcı olunursa seviniriz, saha düzgün olmadığı için çok iyi oynayamıyoruz dedi
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Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan Sarıbal Mahallesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 bin 500 metrekare alana halı saha ile tennis kortu yapıldı. Yapılan tesislerin açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini aktaran Avcıbaşı, Mevsimden dolayı toprak kortumuzda tenis oynayamıyoruz. Köy halkı ve öğrencilerim, herkes heyecanlı bir şekilde kortun açılmasını bekliyorlar. Hatta televizyondan da tenis turnuvalarını izlemeye başladılar. Halı sahamız ve tennis kortumuz var. Artık Hülya Avşar karşı raket sallamak için ikinci kez davetimizi yeniliyoruz” diye konuştu.
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Sarıbal Mahallesi'nde kortun tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nu mahallelerinde ağırlamak istediklerini dile getiren öğretmen Yusuf Avcıbaşı, “Pandemi sürecinde mahalle sakinleri sıkıldıkları için onları spora teşvik etmek amacıyla toprak sahada tennis oynamalarını öğrettim. Bu onların çok hoşuna gitti. Ardından medyada büyük ilgi görmesi üzerine Geçlik ve Spor Bakanlığınca buraya halı saha ve tennis kortu tesisi yapıldı. Bu arada emekleri geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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Şalvarlı sporcular halı saha ve tenis kortuna kavuştu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprak kortta tenis öğrenen yöresel şalvar giyip poşu takan vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı bitme aşamasına gelen tenis kortuna ayak basmak için sabırsızlanıyor. Halı saha ve tenis kortuna kavuştukları için sevinçlerinden havaya uçuklarını belirten şalvarlı sporcular, tenis kortunda Hülya Avşar'a davetlerini de yeniledi.
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