'Zombi gelin' lakabıyla bilinen İranlı fenomen koronavirüse yakalandı

ABD merkezli, İnsan Hakları Merkezi isimli kuruluşu adına açıklama yapan avukat Payam Derafshan, “Bu genç kadının, cezasının uzatılmasına ve hapisten çıkarak tedavi olmasına engel olunmasını kabul etmiyoruz” dedi. Hapishane yetkililerinin bu iddiayı yalanladığını söyleyen Derafshan, “Hapishane içerisinden aldığım birçok kaynak bana o koğuşta çok sayıda Covid-19 hastasının olduğunu söyledi. Yetkililere çağrımız hasta olanları hapishaneden çıkarmaları yönündedir” ifadesini kullandı.

Facebook ve Twitter’ın yasaklandığı İran’da Instagram gençlerin kullanabildiği tek sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor.

Sosyal medyada ünlenmişti

New York Post'un haberine göre; Sosyal medyada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand, özellikle Instagram’da Sahar Tabar lakabını kullanıyordu. 22 yaşındaki genç kadın, 'zombi gelin' lakabıyla kısa sürede ünlenmiş ancak geçtiğimiz ekim ayında “Şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek” suçlamalarıyla cezaevine gönderilmişti.