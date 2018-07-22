KPSS soruları cevapları - 22 Temmuz 2018 KPSS sonuçları

KPSS soruları cevapları ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınav giren memur adayları tarafından merak diliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları saat 10.15'te başladı. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalışacak. Saat 14.45'te başlayacak olan Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre tanınacak. Bu oturuma katılacak adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları başladı. Sınavın ardından gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilecek. 2018 KPSS soru ve cevapları yayınlandığı an bu başlık altında olacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS lisans sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular 10 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS'de KAÇ SORU SORULUYOR?

GENEL YETENEK (60 SORU): Türkçe 30 soru- Matematik : 27 soru- Geometri : 3 soru

GENEL KÜLTÜR (60 SORU): Tarih; 27 soru- Coğrafya; 18 soru-Vatandaşlık; 9 soru- Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS SORULARININ SIZDIRILMASI DAVASINDA HAPİS CEZASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 2 ayrı davada 2 sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K. ile avukatları katıldı. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını ve KPSS sorularını sınavdan önce elde etmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu. İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Filiz Y. ve İsmail Kurban K'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

TEKİRDAĞ'DA KPSS SINAVI

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’da da KPSS heyecanı yaşanırken, bazı adaylar sınav yerine son anda yetişti.Lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) Tekirdağ’da da yoğun katılım oldu. Adaylar sınavda ter dökerken, kimisi kardeşiyle, kimisi ise çocuklarıyla birlikte sınavdan çıkacak yakınlarını bekledi. Bazı aileler ise dua okuyarak çocuklarını bekledi. Sınav için uzun süredir ders çalışan adayların bazıları ise sınav alanına koşarak geldi. Kimi adaylar sınavın yapılacağı okullara son anda yetişti. Sınava girecekler üzerilerinde bulunan bozuk para gibi eşyaları kapıda bıraktı.İki oturumdan oluşan KPSS’nin ilk oturumu sabah 10.00’da başladı. Öğleden sonraki oturum ise saat 14.30’da başlayacak.

ZONGULDAK'TA KPSS HEYECANI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) saat 10.00 itibariyle başladı. Zonguldak’ta Endüstri Meslek Lisesi’nde sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Okulun giriş kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı.Kamu Personeli Seçme Sınavı Türkiye genelinde saat 10.00’da başladı. Zonguldak’ta sınava girilecek okullarda güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar koşar adımlarla okulun yolunu tuttu. Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı.Okulu karıştıran bir aday ise sınava 5 dakika kala duyarlı bir vatandaş yardımıyla sınava gireceği okula getirildi.