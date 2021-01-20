Kripto para fiyatlarında son durum: Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu?

Kripto paralara olan ilgi her geçen gün artarken Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Güne düşüşle başlayan Bitcoin ve Ethereum fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Bitcoin ne kadar oldu? Kaç liradan satılıyor?

Bir Bitcoin fiyatı şu anda 263 bin 885 TL üzerinden işlem görüyor.

Ethereum ne kadar oldu? Kaç liradan satılıyor?

Ethereum fiyatı ise şu anda 9 bin 916 TL üzerinden işlem görüyor.

Altın ‘güvenli liman’ tahtını Bitcoin’e mi kaptırdı?

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, ülkeler arası gerginliklerin ve son 1 yıldır insanların hayatını etkileyen pandeminin de etkisiyle yükselişe geçen Bitcoin’e talebin arttığını söyleyen Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, “Dijitalleşmeyle yatırımcılar kripto paralara yöneldi. Bitcoin gibi kripto paralar rezerv para olma yönünde ilerliyor. Geçmişte altını ‘güvenli liman’ olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoin’de de oluşmaya başladı” dedi. Şikayetvar verilerine göre, 2020’de kripto paraya yönelik en çok şikayet nisan ayında alınırken, 2021’in ikinci haftasında ise bu şikayetler pik yaptı.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Yönetim ve Strateji Uzmanı Dr. Bülent Demir, kripto para sektöründeki son gelişmeleri değerlendirerek, kağıt paraların geleceğine yönelik öngörüde bulundu. Dünya genelinde Kovid-19 ile dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen Demir, “Dijital para ödeme sistemleri, e-ticaretin hızlıca gelişmesi, geleneksel yatırım araçlarından da pandemi dolayısıyla uzak durulmasıyla sıcak paranın kendine yön çizmesi gerekiyordu. Bitcoin ve benzeri dijital paralar hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların portföylerinde bulundurması gereken yatırım aracı olarak değerlendirildi” diye konuştu.

Altın fiyatları ne durumda? İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 440,50 440,70 444,60 444,80Cumhuriyet Ata Lira 2.903,00 2.924,00 2.930,00 2.951,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 402,00 406,00 405,50 409,50Lira(Tam) Ziynet 2.837,00 2.857,00 2.863,00 2.883,00Yarım Ziynet 1.418,00 1.428,00 1.432,00 1.442,00Çeyrek Ziynet 709,00 714,00 716,00 721,00Galeri: İnternetten altın alırken dikkat: Uzmanlar bile ayırt etmekte zorlanıyorGaleri: Mutasyon altın fiyatlarını da hareketlendirdi: Altın fiyatları yükseldi

ŞİRKETLERİN DİJİTAL PARAYA OLAN TALEBİ ARTTI

Ödemelerin dijitalleştiğini belirten Demir, “Kurumsal yatırımcılar da portföylerinde böyle yatırımlar bulundurmak durumunda. Kendi yatırımcılarına bu alternatifi sunmaları gerekiyor. Dolayısıyla hem riski dağıtmak hem de belli bir oranda fayda sağlamak için özellikle yatırım şirketlerinin dijital paralara ciddi bir eğilimi var” ifadelerini kullandı.

YENİ GÜVENLİ LİMAN: BİTCOİN

Kripto para sektörünün yüzde 71’ini Bitcoin’in oluşturduğunu söyleyen Demir, “Geçmişte altını ‘güvenli liman’ olarak değerlendirirdik. Artık güvenli liman algısı Bitcoin’de de oluşmaya başladı. Son günlerde volatilite yüksek gibi görünse de güvenli liman özelliğini altından sonra Bitcoin de koruyor” dedi.