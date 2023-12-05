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Türkiye fay hattı haritası: Kuzey Anadolu fayı nereden geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattının geçtiği il ve ilçeler sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki büyük depremin ardından Bursa Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye deprem fay hattı haritası daha da merak edilir oldu. Kuzey Anadolu fayı (KAF) üzerinde yer alan iller meydana gelen depremler sonrası sallanıyor. Peki Kuzey Anadolu fay hattı nedir, nereden geçiyor, hangi illeri etkiler?

11:57 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 11:57 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Kuzey Anadolu fay hattında bulunan iller listesi
Kuzey Anadolu fay hattında bulunan iller listesi
İçindekiler

Kuzey Anadolu fayı hattı son durum nedir Bolu ve Kahramanmaraş depremleri ile birlikte yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu fay hattı özellikleri ve depremleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kuzey Anadolu fay hattı son durum nedir, nereden geçiyor, hangi illeri kapsıyor? İşte Kuzey Anadolu fay hattı haritası ve üzerindeki şehirler.

Kuzey Anadolu fay hattı nedir?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır. Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir. Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor.

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor, hangi illeri etkiler?

Saroz Körfezi'nden başlayan KAF, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

Fay hattında bulunan iller hangileri?

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu iller:

  1. Aksaray,
  2. Aydın,
  3. Balıkesir,
  4. Bingöl,
  5. Bolu,
  6. Burdur,
  7. Bursa,
  8. Denizli,
  9. Erzincan,
  10. Erzurum,
  11. Eskişehir,
  12. Hakkari,
  13. Hatay,
  14. İzmir,
  15. Kahramanmaraş,
  16. Kayseri,
  17. Kocaeli,
  18. Konya,
  19. Kütahya,
  20. Manisa,
  21. Muğla,
  22. Osmaniye,
  23. Sakarya
  24. Tokat

Kuzey Anadolu fay hattı depremleri

1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında yaşanan İzmit, Düzce ve Adapazarı depremleri bu fay kuşağında meydana geldi.


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