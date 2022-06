Lavantanın faydaları neler? Lavanta neye iyi gelir, nasıl kullanılır?

Lavantanın yağı ve çayı fayda sağlamak için kullanılabiliyor. Eski çağlardan bugüne gelen lavantanın, kozmetik sektöründen, alternatif tıp alanına kadar işe yarayabiliyor.

EDİRNE'DE LAVANTA HASATI

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 7 yıl önce üreticiye alternatif ürün olması için kentte ekimine başlanan lavanta, her geçen yıl tarlaları mor renge bürüdü. Trakya bölgesinde ilk ekildiği yıl 40 dönümle başlayan lavanta tarlaları şu an 3 bin dekarı buldu. Edirne'nin ardından, Tekirdağ ve Kırklareli'nin verimsiz tarlalarında ekilen lavantalar üreticinin yüzünü güldürüyor. Masrafı diğer alternatif ürünlere göre daha az olan lavantanın üreticiler tarafından da tercih edilmesiyle bölgede her geçen yıl ekimi artıyor. Kozmetik ve ilaç sanayi başta olmak üzere gastronomide de kullanılan lavantanın yağı, kilosu 75 euroya kadar alıcı buluyor. Lavanta kentte tarih ve gastronomi turizminin ardından agro turizmin başlamasını sağladı. Doğal stüdyolara dönen mor tarlalarda, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen, Lavanta Tarla Günleri'ne Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan da çok sayıda kişi geldi. Lavanta turizmiyle şehirdeki otellerde boş oda kalmazken kent ekonomisine ciddi katkı sağlandı.

Edirneli lavanta üreticisi Özgür Apaydın, haziran ayı sonlarına doğru çiçek açan lavantalarda hasadın başladığını söyledi. Lavantanın üreticiye iyi bir kazanç sağladığını belirten Apaydın, "Lavantayı hasat yapıyoruz, hasattan sonra distile yapıyoruz. Biz yağı için yapıyoruz, çiçeği için de yapılabilir. Çiçeği için yapıldığında hasattan sonra biraz kurutursunuz, sonra saplarından ayıklarsınız. Kuru çiçek olarak satabilirsiniz ya da biraz erken hasat yaparak demet haline getirirsiniz ve demet olarak satabilirsiniz" dedi.

Lavantanın diğer bitkilere göre en büyük avantajının çapa yapma dışında giderinin bulunmaması olduğunu söyleyen Apaydın, "Bu sene maliyetler yükseldi. Çapayla alakalı işçilik maliyetimiz çok oldu. Çünkü yağmur çok yağdı. Yağmur ve güneş devamlı ot olmasına neden oldu. Bu da bizim çok çapa yapmamıza sebep oldu. Bunun şimdi de sıkım maliyeti olacak. Sıkım maliyeti de ortalama 1 kilo yağa denk gelir diye düşünüyoruz. Temmuz ayının ilk haftası nasıl olacağını göreceğiz. Lavantanın diğer bitkilere göre en büyük avantajı, çapa dışında ekstra yapmanız gereken bir şeyinin olmaması. Yani çok fazla masrafı yok. Çapa yaptığınız, bunu makineyle yapabildiğiniz sürece ikinci yaşından itibaren 25 yıl ekonomik ömrü olan bir bitki. 10-12'nci yılında bir kez kökünden kesersiniz, o tekrar yeşerir ve gelir. Diğer bitkilere göre harcadığınız emek daha azdır" ifadelerini kullandı.

LAVANTA NEYE İYİ GELİR?

Ağrı kesici özelliği olan lavanta, yüzyıllar öncesinde bugüne, bitkisel tedavi yöntemlerinde tercih ediliyor. Osmanlı zamanında, savaşlarda her askerin cebine yerleştirilen lavantalar, sakinleştirici özellikleriyle de ön plana çıkıyorlar.

Araştırmalara konu olmuş ve en çok bilinen faydası, sakinleştirici özelliğinin olmasıdır. Lavanta, depresyon sorununu çözmek konusunda oldukça başarılı bir bitkidir. Sinir hücrelerini yenileyici özelliğinden dolayı, stres gibi temel sorunlarını ortadan kaldırabiliyor.

Beyinde meydana gelmiş çeşitli hasarlar ve uzun düşünceler, uykusuzluk sorununun temel nedenleri arasında bulunur. Uyumadan önce, lavanta yağının boyun ve bilek bölgelerine sürülmesi, uyku sorunlarını çözmede yardımcı olabilir.

LAVANTA NASIL KULLANILIR?

Lavanta, pek çok alanda kullanılıyor. Kozmetik alanda özellikle hoş kokusu nedeniyle kullanılan lavanta bunun yanında bitkisel ilaç yapımlarında tercih edilebilir.

Lavantanın yaprakları kurutulup, sıcak suya eklenerek çayı yapılabilir. Çayının yapılması için kuru lavantalar kaynar suda 10 dakika kadar demlendirilir. Demleme sonrasında süzülerek çay içilebilir duruma getirilebilir.

Lavanta sadece içilerek tüketilmez. Lavanta yağ haline getirilerek vücut üzerinde kullanılabilir. Yağ haline getirilen lavanta genellikle vücudun dış kısmında rahatlatıcı özelliği dolayısıyla kullanılabilir. Saç ve kirpik tedavileri, yağ haline getirilen lavantanın kullanım alanları arasında yer alır.

Lavanta bunların dışında, parfüm üretiminde kullanılır. Oda spreyleri ve kişisel bakım ürünlerinin yapılmasına tercih edilebilir.