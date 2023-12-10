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Bournemouth 3 golle Manchester United’ı dağıttı | ÖZET

Manchester United, Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Bournemouth'a 3-0'lık skorla yenildi. Manchester United, 27 puanda kalırken, son 5 maçta 13 puan toplayan Bournemouth, puanını 19'a çıkardı.

11:40 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester United 0-3 Bournemouth Maç Özeti İzle
Manchester United 0-3 Bournemouth Maç Özeti İzle
'in 16. hafta mücadelesinde Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçta ise ev sahibi ekip ManU, şok bir skor alarak rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Dominic Solanke, 68. dakikada 68. dakikada Philip Billing ve 73. dakikada Marcos Senesi kaydetti.

Manchester United puan durumu

Son 3 lig maçında 2. kez yenilen Manchester United, 27 puanda kaldı. Son 5 maçta 13 puan toplayan Bournemouth, puanını 19'a çıkardı.

Manchester United, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıktan sonra Liverpool deplasmanına gidecek. Bournemouth ise Luton Town'ı konuk edecek.

Manchester United 0-3 Bournemouth Maç Özeti

İngiltere Premier Ligi puan durumu

#İngiltere Premier Ligi
#Manchester United
#Bournemouth
12 dakika önce
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Bournemouth 3 golle Manchester United’ı dağıttı | ÖZET