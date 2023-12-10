'in 16. hafta mücadelesinde Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

'in 16. hafta mücadelesinde Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçta ise ev sahibi ekip ManU, şok bir skor alarak rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.