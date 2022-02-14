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Market fiyatları düştü mü? Market ürünlerinde KDV indirimi uygulandı mı?

Market fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. KDV indirimi sonrası bugün maret fiyatlarında indirim uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıyor. KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesi ile temel ihtiyaç ürünleri olan yağ, şeker, un, tuz, ekmek, sebze, meyve fiyatlarında bugünden itibaren düşüş bekleniyordu. Peki, KDV’nin yüzde 1'e inmesi fiyatlara nasıl yansıyacak? Market fiyatlarında indirim oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Market fiyatları düştü mü? Market ürünlerinde KDV indirimi uygulandı mı?
market

Gıdada yüzde 1'e düşen KDV fiyatlarının bugün marketlerde uygulamaya koyulup koyulmadığı merak ediliyor. Market fiyatları düştü mü? İşte detaylar...

MARKET FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti.

Temel gıda maddelerini kapsamasının yanında beyaz et, kırmızı et ve çocuk maması gibi ekstra olarak da birçok üründe uygulanacak olan KDV indirimi sonrasında gerekeni yapmayanlar için ise yaptırımlar geliyor.

Marketlerde markalı ürünlerde çok fazla alternatif bulunduğu için en ucuzun yanı sıra aynı ürünlerin en pahalılarıyla da ayrı bir sepet hazırlandı.

Bu sepete de pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymayı ekledik.

Sepet toplam yüzde 8 KDV ile 736.35 TL tuttu. Gelecek yüzde 7 indirimle birlikte aynı sepet 684.89 TL oldu. Böylece pahalı sepette de indirim 52 TL'yi buldu.

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