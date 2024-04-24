Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verdi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.