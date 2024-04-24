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MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihleri değişti! Okullarda yazılı sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığı bildirilmişti. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri belli oldu. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

16:47 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:47 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? 2. dönem 2. yazılı tarihleri
MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? 2. dönem 2. yazılı tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verdi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman? İkinci dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN 2024?

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

#meb
#ortak sınav takvimi
#meb 1. dönem 1. sınavlar
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