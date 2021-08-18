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MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS)'nın ne zaman yapılacağı merakla bekleniyordu. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan İOKBS bursluluk sınavının tarihi netleşti. Peki,

MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte o tarih...

Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
iokbs

2021 Bursluluk sınavı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınav öncesi Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. İşte ertelenen İOKBS tarihi...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girebileceği bursluluk sınavı tarihi açıklandı.

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS) 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.

Gerçekleşecek sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

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