Seçim sonuçları 2024 ile Uşak’ı 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Mehmet Çakın ile MHP adayı Sezer Ateş Uşak belediyesi için yarışıyor. Toplam 171.546 seçmenin olduğu Uşak seçim sonuçları 2024 , Mehmet Çakın, Sezer Ateş oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Uşak’ta kim kazandı Mehmet Çakın mı, Sezer Ateş mi kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Uşak seçim sonuçları canlı oy oranları.

Mehmet Çakın mı Sezer Ateş mi kazandı?

31 Mart Uşak yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Mehmet Çakın ve Sezer Ateş’in Uşak’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Mehmet Çakın ve Sezer Ateş 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Mehmet Çakın - Sezer Ateş yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Mehmet Çakın ve MHP adayı Sezer Ateş oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Mehmet Çakın kimdir?

Mehmet Çakın, 25 Mart 1979'da İstanbul'da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997'de bitiren Çakın, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesinden 2002'de mezun oldu.

Çakın, 2002-2004 yıllarında ABD'nin Los Angeles şehrinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra memleketi Uşak'a dönen Çakın, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kendi fabrikasını kurdu.

2001'de AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olan, 2017-2019 yıllarında AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürüten Çakın, 2019'da AK Parti'den Uşak Belediye Başkanı seçildi. Mehmet Çakın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Özkan Yalım kimdir?

Özkan Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu.

Eşme Lisesini 1985'te bitiren Yalım, 1990 yılında Belçika'ya gitti. Burada bir süre çalışan ve nakliyecilik üzerine kendi işini kuran Yalım, daha sonra memleketi Uşak'a geri döndü. Memleketinde akaryakıt, turizm ve nakliye alanında ticari hayatına devam eden Yalım, Cumhuriyet Halk Partisinden 25, 26 ve 27. dönem Uşak milletvekili seçildi. Özkan Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muhammet Gür kimdir?

Muhammet Gür, 1967 yılında Uşak'ın Eşme ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Uşak'ta tamamlayan Gür, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

1995'te kurduğu şirket bünyesinde inşaat mühendisliği çalışmalarına başlayan Gür, 2009-2011 yıllarında Uşakspor'un başkanlığını yaptı. 2011-2013 yıllarında İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şube başkanlığı görevini yürüten Gür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı, 2023 genel seçimlerde ise İYİ Parti Uşak 1. sıra milletvekili adayı oldu. Muhammet Gür, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Uşak Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Hak ve Özgürlükler Partisi Abdurrahman Beşer - (Uşak) Demokrasi ve Atılım Partisi Ahmet Rençber - (Uşak) Demokrat Parti Ekrem Ceylan - (Uşak) Yeni Türkiye Partisi Ekrem Ertuğrul - (Uşak) Yeniden Refah Partisi Erol Korkmaz - (Uşak) Bağımsız Adaylar Eşref Kahraman - (Uşak) Zafer Partisi Furkan Kaya - (Uşak) Demokratik Sol Parti İnan Ünsal - (Uşak) Vatan Partisi Kadir Altunkaya - (Uşak) Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Çakın - (Uşak) Büyük Birlik Partisi Mehmet Kahveci - (Uşak) Hür Dava Partisi Mehmet Salih Tosun - (Uşak) Memleket Partisi Mehmetcan Solak - (Uşak) Türkiye Komünist Hareketi Melis Özpiriççi - (Uşak) Millet Partisi Mikail Yıldız - (Uşak) İYİ Parti Muhammet Gür - (Uşak) Halkın Kurtuluş Partisi Nurhayat Özel - (Uşak) Bağımsız Türkiye Partisi Orhan Uğur - (Uşak) Cumhuriyet Halk Partisi Özkan Yalım - (Uşak) Saadet Partisi Ramazan Yavuz Acar - (Uşak) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sanya Hakimoğulları - (Uşak) Milliyetçi Hareket Partisi Sezer Ateş - (Uşak)

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu mu?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki herhangi bir belgeyle oy kullanabilecek.

Uşak hakkında genel bilgiler

Uşak, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir şehirdir. Dokuma ve halıcılık sanayisi ile ünlü olan Uşak, aynı zamanda zengin tarihi geçmişi, doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağıyla da dikkat çeker. İşte Uşak hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Uşak, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alır ve kısmen dağlık bir arazi yapısına sahiptir. İklimi, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş özelliği gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Uşak ekonomisi, başlıca tekstil, deri ve halıcılık sanayiine dayanır. Özellikle Uşak halıları, dünya çapında ün kazanmıştır ve şehrin en önemli ihracat ürünlerinden biridir. Ayrıca, tarım ve hayvancılık da ekonomide önemli bir yer tutar. Son yıllarda turizm sektörü de gelişme göstermeye başlamıştır.

Tarih ve Kültür

Uşak, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Lidyalıların başkenti olan Sardes antik kenti, şehrin sınırları içinde yer alır ve önemli bir tarihi ve turistik mekandır. Ayrıca, Uşak Müzesi, bölgeden çıkarılan arkeolojik eserleri sergileyerek zengin tarihi mirasa ışık tutar.

Turizm

Uşak, doğal güzellikleri ve tarihi yerleri ile turistler için cazip bir destinasyondur. Clandras Köprüsü ve Ulubey Kanyonları, doğa tutkunları için mükemmel seçenekler sunar. Ayrıca, Karun Hazineleri ile ünlü Lykos Vadisi ve Blaundus Antik Kenti gibi tarihi alanlar da ziyaretçi çeker.

Yemek Kültürü

Uşak mutfağı, Ege ve Anadolu mutfaklarının lezzetli bir karışımını sunar. Tarhana çorbası, tandır kebabı, bostana (bir tür meze) ve şibit (mayalı buğday ekmeği) gibi yöresel lezzetler, şehrin gastronomi kültürünü zenginleştirir.