"Memur ve işçilerin maaşları ne kadar artacak 2024? Temmuz ayı memur maaş farkı hesaplandı mı, yüzde kaç?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin alacağı zam, Nisan ayı enflasyonu ile daha net bir şekilde belirlendi. Bu kesimler, dört aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda. Enflasyon farkı, hem memur hem de emekli zammında belirleyici olacak. Yayınlanan verilere göre, işçi emeklisi en az yüzde 18.72, memur ve memur emeklisi ise yüzde 13.5 oranında zam alacaklar.

Dört aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşmeye başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı.

TÜİK verilerine göre dört aylık enflasyon 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam dört aylık yüzde 18,72 olurken memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 13,5 olarak hesaplandı.

Dört aylık fark ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16 ve Nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece Nisan ayı işçi emeklisinin alacağı zam şimdiden yüzde 18,72 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisi ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri Temmuz ayında yılın 2. zammını alacak.

Memur ve memur emeklisi ilk altı için toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almışlardı. Memurlar ilk altı ay enflasyonun yüksek çıkması halinde aldıkları zam ile enflasyondan doğan farkı alacak.

Ayrıca yine toplu sözleşmeden doğan ikinci altı için yüzde 10'luk zam alacak.

Nisan sonu itibarıyla memur ve memur emeklisinin ikinci altı aya için alacağı rakam yüzde 13,5 olarak netleşmiş durumda.