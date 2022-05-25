Özgün Meteoroloji hava durumu Sağanak ve toz taşınımı uyarısı
ÖZGÜN HABERLER

Meteoroloji hava durumu: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği söyleniyor. İşte, detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji hava durumu: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. İşte, illere göre hava durumu ve Meteoroloji'den gelen son uyarılar.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sabah saatlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

​Meteoroloji yeni tahminlerini yayımladı: Çarşamba gününden sonra ülke çapında etkili olacak
FOTOĞRAF 16
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini yayımladı.
Title
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Title
İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Title
MARMARA<br>Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>EDİRNE 7°C, 23°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>İSTANBUL 10°C, 18°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KIRKLARELİ 6°C, 21°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>KOCAELİ 9°C, 22°C<br>Parçalı ve az bulutlu
Title
EGE<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>A.KARAHİSAR 6°C, 21°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DENİZLİ 12°C, 25°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>İZMİR 13°C, 25°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>MANİSA 12°C, 26°C<br>Parçalı ve az bulutlu
Title
AKDENİZ<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ADANA 13°C, 27°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ANTALYA 17°C, 24°C<br>Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı<br><br>HATAY 12°C, 23°C<br>Parçalı ve az bulutlu<br><br>ISPARTA 8°C, 22°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Title
İÇ ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA 6°C, 20°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ÇANKIRI 4°C, 21°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ESKİŞEHİR 6°C, 22°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>KONYA 7°C, 20°C<br>Parçalı bulutlu
Title
BATI KARADENİZ<br>Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BOLU 3°C, 18°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>DÜZCE 6°C, 22°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>KASTAMONU 3°C, 19°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ZONGULDAK 7°C, 15°C<br>Parçalı bulutlu
Title
ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br>Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA 6°C, 18°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>SAMSUN 9°C, 15°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>TOKAT 8°C, 15°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>TRABZON 10°C, 13°C<br>Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Title
DOĞU ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ERZURUM 0°C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KARS 0°C, 13°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>MALATYA 7°C, 20°C<br>Parçalı ve çok bulutlu<br><br>VAN 4°C, 12°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Title
GÜNEYDOĞU ANADOLU<br>Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR 7°C, 22°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>GAZİANTEP 10°C, 21°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>SİİRT 10°C, 19°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ŞANLIURFA 12°C, 23°C<br>Parçalı ve çok bulutlu
Title
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminleri ise şöyle:
Title
Title
Title
Title
​Meteoroloji yeni tahminlerini yayımladı: Çarşamba gününden sonra ülke çapında etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmin raporlarını güncelledi. Buna göre; ülke genelinde çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları artacak. Mevsim normallerine çıkması beklenen sıcaklıklara ilişkin yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." denildi. Peki 9 Mayıs hava durumu nasıl? Bu hafta yağmur yağacak mı? İşte detaylar...
Tazesinin kilosu 300tozu bin 800 TL

Tazesinin kilosu 300
tozu bin 800 TL

​Özel izinle üretilebiliyor.
Bir kent alarmda

Bir kent alarmda

Çiftçilerin korkulu rüyası arazileri istila etti: İlk defa karşılaştık!
Beklenen hasat başladı

​Ukrayna-Rusya savaşıyla önemi artmıştı.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

​Pençe-Kilit darbesi: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti

​65 yaşındaki adamın doğduğundan beri kimliği yok.

'Filistin sorunu çözülmeden İsrail ile normalleşme olmaz'

Kuzey Kore ​peş peşe üç tane fırlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.