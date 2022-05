Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk maçını Kuzey ülkelerinden Faroe Adaları ile oynayacak. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...

