Özgün Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar C Ligi 1 Grup
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Türkiye-Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup...

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk maçını Kuzey ülkelerinden Faroe Adaları ile oynayacak. Peki, Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli maç ne zaman? Türkiye- Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye- Faroe Adaları maçı

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde karşılaşmanın ilk bilgileri paylaşılırken, aday kadro da duyurulmuştu. İşte, kritik karşılaşmanın yayın takvimi...

TÜRKİYE- FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Faroe Adaları maçı, 4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 21.45'te start alacak.

ADAY KADRO BELLİ OLDU

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Milli Takım kadrosunda Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Okan Tufan ve Okay Yokuşlu gibi isimler yer almadı.
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