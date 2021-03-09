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Miraç kandilinin önemi ve anlamı: Huzuru Kibriyaya Uzanan Yol! Miraç kandili faziletleri nelerdir?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Müslümanlar en çok Miraç kandili faziletleri ve önemi hakkında detayları merak ediyor. Huzur-u Kibriyaya uzanan bu yol için Miraç kandilinin önemi ve faziletleri hakkında bilinmesi gerekenlere haberimizde değindik. Peki, Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandili faziletleri nelerdir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandili faziletleri nelerdir?
Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandili faziletleri nelerdir?

Her sene Recep ayının 27. Gecesinde idrak ettiğimiz Miraç hakkında detaylar merak ediliyor. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Müslümanlar Miraç gecesini, bugüne kadar her yıl Recep ayının 27. Gecesi ibadetler ve dualarla idrak eder. Bu gece için araştırmalarını sürdüren Müslümanlar Miraç kandili faziletleri ve önemi hakkında detayları merak ediyor. Biz de haberimizde Miraç kandilinin önemi ve faziletleri hakkında bilinmesi gerekenlere değindik. Yarın geceye bizleri kavuşturması için dua edeceğiz ve Miraç gecesinin anlamını, önemini ve faziletlerini idrak edeceğiz. Peki, Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandili faziletleri nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Huzur-u Kibriyaya uzanan bu mübarek yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde (Regâib gecesinden yirmi küsur gün sonra) gerçekleşmiştir. Miraç Kandilinin önemi için en başta bu geceyi ibadetle geçirmek gelir.

“Ben mi’racdan daha güzel bir şey görmüş değilim.” Hadisi şerifinde bulunan Peygamber Efendimiz, Miraç yolculuğundan geri dönerken yanında ümmeti için olan hediyelerle dönmüştür. Bunlardan ilki beş vakit namazdır. İkincisi, “Âmenerrasûlü” diye bilinen âyetlerdir. Üçüncüsü, İsra sûresi’nin 22–39. âyetlerinde bahsedilen on iki adet İslâm prensibidir. Beşincisi ise, İyi amele niyetlenen kişiye –onu yapamasa bile– bir sevap; eğer yaparsa on sevap yazılacağı; fakat kötü amele niyetlenen kişiye –onu yapmadığı müddetçe– hiçbir günahın yazılmayacağı; ancak işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesini getirdi.

MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETLERİ

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

“Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…” (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir. Bu tüm İslam alemi için 100 geceden daha hayırlı geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

Miraç önemi ve Miraç Kandili faziletleri için Bediüzzaman Hazretleri, şunları söylemiştir:

“Leyle–i Mi’rac, ikinci bir Leyle–i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket–i maneviye sırrıyla, inşâallah her biriniz kırk bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi, kırk bin lisan ile bu kıymetdar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil, bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz.”

Miraç kandilinin önemi ve faziletleri için söylenebilecek en güzel şey, bu geceyi bir vesilei cemile gecesi olarak görüp ibadetle ve bolca dua ile idrak etmek gerekir. Kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUA: AMENERRASULÜ

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

اٰمَنَ الرَّسُولُ بِمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه۪ وَالْمُؤْمِنُونَۜ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِه۪ وَكُتُبِه۪ وَرُسُلِه۪ۜ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه۪۠ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرُ ﴿٢٨٥﴾

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً اِلَّا وُسْعَهَاۜ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۜ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَأْنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَٓا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه۪ۚ وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ ﴿٢٨٦﴾

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

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