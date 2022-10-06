Özgün Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? Nereden izlenir?
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Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? Nereden izlenir?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. Gruplarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan iki takımında 3’er puanı bulunuyor. II. Louis Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Giorgi Kruashvili yönetecek. Peki Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? Nereden izlenir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Monaco - Trabzonspor maçı saat kaçta? Nereden izlenir?
Trabzonspor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubunda ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Monaco - Trabzonspor maçı 6 Ekim Perşembe akşamı saat 19:45’de başlayacak.

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Monaco - Trabzonspor maçı EXXEN’den saat 19:45’de naklen yayınlanacak.

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