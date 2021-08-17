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MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı! MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Sınava katılan adaylar sonuçların nasıl öğrenileceğin, merak ediyor. Peki, Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonucu sorgulama ekranı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı! MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonucu sorgulama ekranı
msü

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.

Detaylı bilgiye "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.

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