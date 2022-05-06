MSÜ tercihleri ne zaman sona erecek?

2022 MSÜ tercihlerinin ne zaman sona ereceği adayların odaklandığı konulardan oldu. 27 Mart'ta yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarına göre 18 Nisan tarihinde başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler aralığında alınacak. Peki, 2022 MSÜ tercih işlemleri ne zaman bitecek?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar Tercih yapabilecektir.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.... internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2022 tercih sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.