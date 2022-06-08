Özgün MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranında
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranında!

MSÜ tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı.18 Nisan tarihinde başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri 13 Mayıs tarihinde sona ermişti. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden yapıldı. Gözler MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? personeltemin.msb. gov.tr sonuç sorgulama ekranı!
MSÜ tercih sonuçları 2022

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. MSÜ tercihleri 16 Mayıs tarihinde sona erdi. Adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleştirilen MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

MSÜ 2022 tercih sonuçların bu yıl 17 Haziran 2022 Cuma günü tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... sitesinde açıklanacak.

MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü

KHO: 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı

DHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı

Sahil Güvenlik K.lığı namına (DHO) : 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı

HHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı

Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : 2022-YKS TYT Sınav Puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

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