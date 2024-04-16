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ÖGG SINAVI ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2024? EGM Özel Güvenlik 108. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Özel Güvenlik 108. dönem Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimleri takvimi yayımlanan kılavuzla adaylarla paylaşılmıştı. ÖGG sınav tarihini araştıran adaylar, ''Özel Güvenlik Sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2024? EGM Özel Güvenlik 108. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

13:55 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
ÖGG 2024 sınav takvimi
ÖGG 2024 sınav takvimi

"ÖGG sınavı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2024? EGM Özel Güvenlik 108. dönem sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG sınavı için geri sayım! 108. dönem ÖGG sınav takvimi işliyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar Özel Güvenlik sınavının düzenleneceği zamana yoğunlaştı. İşte konu hakkında son dakika açıklamaları...

2024 Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınav tarihleri sınava sayılı günler kala araştırılıyor. EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan takvime göre yılın ikinci ÖGG sınavı nisan ayında gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SINAVI 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav talimatı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yayımlanan talimata göre, Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. ÖGG sınav sonuçlarının ise 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacağı bilgisi verildi.

#ögg sınavı
#ÖGG
#Özel güvenlik sınavı
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