Özgün Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 Öğretmen ataması takvimi
ÖZGÜN HABERLER

Öğretmen ataması ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 Öğretmen ataması takvimi!

Öğretmen ataması ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Yurt genelinde de şimdiden merakla beklenen konuya ilişkin Bakan Özer'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, öğretmen ataması ne zaman yapılacak 2022? Kaç öğretmen ataması olacak? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? MEB 2022-2023 Eğitim-Öğretim Öğretmen ataması ve takvimi
Öğretmen ataması 2022

Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına ait takvimi duyurdu. Milyonlarca öğretmen adayı atamalarla ilgili güncel açıklamaları takip ediyordu. Bakan Özer’den eğitim gündemine ilişkin değerlendirmeler yapılırken öğretmen atamalarının 2022-2023 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini duyurdu.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şu açıklamayı yaptı:

Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.

Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

Karne notları nasıl öğrenilir? E-Okul Karne Notu Sorgulama!
ÖZGÜN
Karne notları nasıl öğrenilir? E-Okul Karne Notu Sorgulama!
Diğerlerinden çok farklı

Diğerlerinden çok farklı

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.
Peşinden suya atlamayacağım

'Peşinden suya
atlamayacağım'

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.
Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBBnin oyununu bozdu

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

​İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen ücretler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Bahçeli: Türkiye bölücü terör örgütüne merhamet etmeyeceğini kanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.