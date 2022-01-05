Yarıyıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman olacak?

MEB takvimi ile duyurulan 15 tatil başlangıcına sayılı günler kala milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde tatilin başlayacağı o tarih yerini alıyor. İlkokul ortaokul ve liselerde ilk dönemin sona ereceği ve üç hafta sürecek olan eğitim arasının başlayacağı tarihe oldukça kısa bir süre kaldı.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
15 Tatil 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlıyor.
15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? (2022)
15 Tatil 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da bitecek.
YAZ TATİLİ 2022 NE ZAMAN?
2022 Yaz tatili 17 Haziran 2022 Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak.