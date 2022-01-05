Yarıyıl tatili ne zaman? Okullarda 15 tatil ne zaman olacak? 15 tatil ne zaman başlıyor, Okullarda 1. dönem karneler ne zaman verilecek? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Ocak ayının gelmesi ile yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak kazandı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte detaylar...

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