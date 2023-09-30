Yağ Asidi Profili Testi:

Bu test, kandaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin oranını ölçer. İdeal olarak, bu oranın dengede olması beklenir. Ancak, modern diyetlerde genellikle omega-6 tüketimi daha yüksek olduğundan bu dengesizlik sıkça rastlanır.