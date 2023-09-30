Omega 3
Omega 3 yağları insan vücudu tarafından üretilemediği için gıda takviyesi olarak alınması gereken bir yağ türüdür. Bu yağ asitleri esansiyel yağ asitleri sınıfında olup metabolizma için gerekli olduğu halde vücutta sentezlenemezler ve gıdalarla alınmaları gerekir.
OMEGA 3 EKSİKLİĞİ NEDİR?
Omega-3 eksikliği olan bireylerde bazı yaygın semptomlar şunlardır:
Kuru ve kaşıntılı cilt
Kuru saç ve kepek
Tırnaklarda zayıflık veya kırılma
Zihinsel yorgunluk veya konsantrasyon zorluğu
Düşük enerji veya yorgunluk
Eklem ağrısı veya sertlik
Göz kuruluğu veya irritasyonu
Depresif duygudurum
Kardiyovasküler sorunlar
OMEGA 3 EKSİKLİĞİ HANGİ TESTLE ÖLÇÜLÜR?
mega-3 eksikliği, kan testi ile teşhis edilebilir. Kan testi, kandaki omega-3 yağ asitlerinin seviyesini ölçer. Omega-3 yağ asitlerinin seviyesi 150 mg/dL'nin altındaysa, omega-3 eksikliği var demektir.
OMEGA 3 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?
Omega-3 eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerekir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalar şunlardır:
- Somon
- Sardalya
- Ton balığı
- Soya fasulyesi yağı
- Ceviz
- Keten tohumu
Omega-3 takviyesi de alınabilir. Omega-3 takviyeleri, balık yağı, keten tohumu yağı veya ceviz yağı gibi formlarda bulunur.
Omega-3 eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, omega-3 eksikliğinin belirtileri varsa, bir doktora danışmak önemlidir.