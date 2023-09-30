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Omega 3 eksikliği nedir, nasıl ölçülür?

Omega-3 eksikliği, kandaki omega-3 yağ asitlerinin seviyesinin düşük olması durumudur. Omega-3 yağ asitleri, vücudun normal çalışması için gerekli olan önemli besinlerdir. Beyin, kalp ve gözler gibi organların ve dokuların gelişimi ve işlevi için gereklidirler. Peki, omega 3 değeri eksikliği nasıl anlaşılır, nasıl ölçülür? Omega 3 için hangi test yaptırılır? İşte detaylar...

13:30 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Omega 3

Omega 3

Omega 3 yağları insan vücudu tarafından üretilemediği için gıda takviyesi olarak alınması gereken bir yağ türüdür. Bu yağ asitleri esansiyel yağ asitleri sınıfında olup metabolizma için gerekli olduğu halde vücutta sentezlenemezler ve gıdalarla alınmaları gerekir.

OMEGA 3 EKSİKLİĞİ NEDİR?

Omega-3 eksikliği olan bireylerde bazı yaygın semptomlar şunlardır:

Kuru ve kaşıntılı cilt

Kuru saç ve kepek

Tırnaklarda zayıflık veya kırılma

Zihinsel yorgunluk veya konsantrasyon zorluğu

Düşük enerji veya yorgunluk

Eklem ağrısı veya sertlik

Göz kuruluğu veya irritasyonu

Depresif duygudurum

Kardiyovasküler sorunlar

OMEGA 3 EKSİKLİĞİ HANGİ TESTLE ÖLÇÜLÜR?

mega-3 eksikliği, kan testi ile teşhis edilebilir. Kan testi, kandaki omega-3 yağ asitlerinin seviyesini ölçer. Omega-3 yağ asitlerinin seviyesi 150 mg/dL'nin altındaysa, omega-3 eksikliği var demektir.

Yağ Asidi Profili Testi:
Bu test, kandaki omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin oranını ölçer. İdeal olarak, bu oranın dengede olması beklenir. Ancak, modern diyetlerde genellikle omega-6 tüketimi daha yüksek olduğundan bu dengesizlik sıkça rastlanır.
Eritrosit Membranı Omega-3 İndeksi:
Bu test, kırmızı kan hücrelerinin membranındaki EPA (eikosapentaenoik asit) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) oranını ölçer. Bu, vücudunuzdaki omega-3 seviyelerinin daha uzun süreli bir göstergesi olarak kabul edilir.

OMEGA 3 EKSİKLİĞİ NASIL GİDERİLİR?

Omega-3 eksikliğini önlemek veya tedavi etmek için, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdaların tüketilmesi gerekir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin gıdalar şunlardır:

  • Somon
  • Sardalya
  • Ton balığı
  • Soya fasulyesi yağı
  • Ceviz
  • Keten tohumu

Omega-3 takviyesi de alınabilir. Omega-3 takviyeleri, balık yağı, keten tohumu yağı veya ceviz yağı gibi formlarda bulunur.

Omega-3 eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, omega-3 eksikliğinin belirtileri varsa, bir doktora danışmak önemlidir.



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2 saat önce
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