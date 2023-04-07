Orlando Magic 94-118 Cleveland Cavaliers Maç Özeti
NBA’de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Doğu Konferansı’nda 4. sırada yer alan ve play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Orlando Magic’i 118-94’lük skorla mağlup etti.
ORLANDO MAGİC - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI
Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 118
Philadelphia 76ers: 101 - Miami Heat: 129
San Antonio Spurs: 129 - Portland Trail Blazers: 127
Utah Jazz: 98 - Oklahoma City Thunder: 114
Phoenix Suns: 119 - Denver Nuggets: 115