|
Reklam
Reklam
Özgün

Cleveland, Cedi Osman’ın 19 sayı attığı maçta Orlando’yu farklı mağlup etti: 118-94

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Orlando Magic’i 118-94’lük skorla yendi. Ligdeki 51. galibiyetine ulaşan Cleveland’da 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Danny Green 21 sayı ve 3 asist, Isaiah Mobley 18 sayı ve 4 ribaund, Mamadi Diakite de 13 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Orlando Magic - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

11:41 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Orlando Magic 94-118 Cleveland Cavaliers Maç Özeti

Orlando Magic 94-118 Cleveland Cavaliers Maç Özeti

NBA’de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Doğu Konferansı’nda 4. sırada yer alan ve play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Orlando Magic’i 118-94’lük skorla mağlup etti.

ORLANDO MAGİC - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GÜNÜN DİĞER MAÇ SONUÇLARI


Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 118

Philadelphia 76ers: 101 - Miami Heat: 129

San Antonio Spurs: 129 - Portland Trail Blazers: 127

Utah Jazz: 98 - Oklahoma City Thunder: 114

Phoenix Suns: 119 - Denver Nuggets: 115



#Orlando Magic
#Cleveland Cavaliers
#NBA
#Cedi Osman
#Danny Green
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.