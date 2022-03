Will Smith'in tokadı Oscar törenine damga vurdu: Neden tokat attı? Will Smith kimdir, kaç yaşında? 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödüllerinde ünlü oyuncu Will Smith'in sunucuya tokat atması törene damga vurdu. Oscar töreninin ardından Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atması en çok konuşulan konulardan biri oldu. King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Will Smith, sunucu Chris Rock'a neden tokat attığı merak edilirken Will Smith'in hayatına ilişkin de detaylar sorgulanıyor. Peki, Will Smith kimdir, kaç yaşında? Will Smith Chris Rock'a neden tokat attı? Will Smith'in eşi Jada Koren Smith kimdir, hastalığı nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...

