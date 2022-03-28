Will Smith'in tokadı Oscar törenine damga vurdu: Neden tokat attı? Will Smith kimdir, kaç yaşında?

94. Oscar Ödülleri, üç yılın ardından ilk kez sunuculu gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende ödüllerden çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıktığında sunucu görevi ile bulunan komedyen Chris Rock'a tokat attı.

WİLL SMİTH CHRİS ROCK'A NEDEN TOKAT ATTI?

Chris Rock'ın bir ödülü sunmak için çıktığı sahnede, Smith'in eşi Jada Pinkett-Smith'in alopesi (saçkıran) hastalığı nedeniyle kazıtmak zorunda kaldığı saçlarıyla ilgili pek de komik olmayan bir espri yapması Will Smith'i sinirlendirdi. Sahneye aniden çıkan Will Smith Crish Rock'a sahnede tokat attı.

Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı.

Tokat attıktan sonra yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.

REKLAM

Rock'un açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi.

En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı.

WİLL SMİTH'İN TOKATI GERÇEK MİYDİ, ŞOV MUYDU?

En büyük tartışma ise olayın mizansen olup olmadığı yönündeydi.

Salonda bulunan Vanity Fair yöneticilerinden biri tokatın planlanmadığını açıkladı.

Tokatın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi ve ödülü aldığı esnada konuşma yaparken Will Smith'in göz yaşları içinde Akademi'den özür dileyerek sözlerine başlaması da bunun beklenmedik bir olay olduğuna ve gerçek olabileceğine işaret ediyor.

REKLAM

Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

WİLL SMİTH'İN EŞİ JADA PİNKETT SMİTH'İN HASTALIĞI NE?

Jada Pinkett Smith geçen yılın aralık ayında saçını neden kısa kestirdiğini sosyal medya hesabından anlatmıştı. Genellikle eşiyle özel hayatları hakkında açıklamalar yapan Smith, o paylaşımında sağlık sorununu masaya yatırdı.

"Kimse benim beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, Alopesi adlı hastalık yüzünden yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlattı.

"Şimdi bu noktada sadece gülebiliyorum" diyen Jada Pinkett Smith "Hepsi bir gün aniden oldu" diye her şeyin başlangıcını anlattı. Videoda takipçilerine "Alopesi ile mücadele ettiğimi hepiniz biliyorsunuz" diyen Jada Pinkett Smith, kafasındaki bir izi göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: " İşte böyle ortaya çıktı. Ve benim için bunu saklamak biraz daha zor bir hale gelecek. O yüzden soru sormamanız için bu videoyu paylaşmaya karar verdim.

REKLAM

WİLL SMİTH KİMDİR?

Willard Christopher "Will" Smith, Jr. (d. 25 Eylül 1968; Philadelphia), Amerikalı sinema oyuncusu, yapımcı ve rap müzisyeni. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuğu vardır. Will'in son sekiz filmi gişelerden 100 milyon dolar ve üstü gelir getirmiştir.

Kızılderili ve Afrika kökenlidir. Babası buzdolabı tamircisiydi. Annesi ve babası Will henüz 13 yaşında iken ayrıldılar. Will çok zeki bir çocuk olduğundan birçok üniversiteden burs teklifleri aldı. Ancak lisedeyken Will üniversiteye gitmek istemedi. İlk olarak rapçiliğe merak saldı ancak varlık gelirini eksik gösterince devlete 2.8 milyon dolar borçlu kaldı. 2005 yılında yaptığı filmlerin her birinin gişe hasılatı kırmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2007 yılında ise Hollywood'un şöhretler caddesine el izini bıraktı. Will eleştirmenlerden oyunculuğu için sürekli yüksek notlar almaya devam ediyor. ABD başkanı Barack Obama ise eğer kendi hakkında bir filmin yapılması halinde Will'in onu canlandırmasını istediğini belirtmiştir.

REKLAM

Kendisi çocuklarına çok düşkündür ve bu özelliğini babasından aldığını söyler, her fırsatta babasının nasıl dört çocuk yetiştirip her birine özen gösterdiğini anlatır. Her yıl zenginler listesinde yer alan Will, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde evlere sahiptir. Kendisi birçok din hakkında bilgilidir ve değişik dinler hakkında okur ve öğrenmeye çalışır.

Sheree Zampino ile 1992-1995 yılları arasında evli kalmış olup bu evliliğinden Willard Christopher Smith III yani bilinen adıyla Trey Smith 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Jada Smith ile 1997 yılından beri evli olup bu evliliğinden 2 çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapan Jaden Smith'in ve şarkıcı olan Willow Smith'in babasıdır.

REKLAM

WİLL SMİTH'İN EŞİ JADA PİNKETT SMİTH KİMDİR?

Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi.

Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.