Boğaz Pastili Seçimi Nasıl Olmalı?

Boğaz pastili seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar var. İçeriği incelemek bu konuda büyük önem taşıyor. Genellikle pastillerde mentol, okaliptüs yağı veya benzokain gibi etkili bileşenler bulunuyor. İçerik listesini kontrol ederek ihtiyacına en uygun olanı seçebilirsiniz. Öksürük krizinin ortasında olduğunuzda ve onu rahatlatacak hiçbir şey bulamadığınızda öksürük pastilleri cankurtaran olabilir. Pastillerin birçok tat seçeneği oluyor limon, nane, bal gibi çeşitli tatlar arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Ayrıca boğaz pastili seçerken ihtiyaçlarınıza göre seçmek önemli. Eğer boğaz ağrısı çekiyorsanız, ağrınızı hafifletmeye yardımcı olan pastilleri tercih edebilirsiniz. Boğaz tahrişi problemi yaşıyorsanız, tahrişi giderici özelliklere sahip pastiller sizin için daha uygundur. Diğer dikkat etmeniz nokta ise şeker içeriği. Eğer şeker tüketmiyorsanız şeker içermeyen pastilleri seçmenizi öneririz.

Pastil Nedir? Ne İşe Yarar?

Pastil boğaz ağrısı, boğaz tahrişi veya öksürük (örneğin soğuk algınlığı nedeniyle) gibi belirtilerin geçici olarak hafifletilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Pastiller ağzınıza alındığında yavaşça çözünerek boğazınıza temas ederler. Bu temas sayesinde içerdikleri aktif bileşenler boğazınızı rahatlatır ve semptomların hafiflemesine yardımcı olur.

Pastillerin içinde bulunan aktif bileşenler arasında genellikle mentol, okaliptüs yağı gibi maddeler yer alır. Bu maddeler boğazınızdaki rahatsızlığı azaltır ve nefes almanızı kolaylaştırır. Pastiller, diğer katı dozaj formlarını yutamayan hastalar için hoş bir dozaj formu sağlıyor.

Pastil Nasıl Kullanılır? Ne Zaman İçilir?

Pastili kullanmadan önce ürün paketindeki tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Sorularınız varsa eczacınıza danışın. Doktorunuz bu ürünü kullanmanızı önerdiyse, talimatlara uygun olarak kullanın. Pastilin ağzınızda yavaşça erimesini sağlayın ve çözünen sıvıyı tükürüğünüzle birlikte yutun. Çiğnemeyin veya bütün olarak yutmayın. Bu ürün genellikle ihtiyaç duyuldukça 2 saatte bir kullanılır. Dozunuzu artırmayın veya bu ilacı belirtilenden daha sık veya daha uzun süre kullanmayın. Şiddetli veya 2 günden fazla süren bir boğaz ağrınız varsa veya 7 günden fazla süren veya sürekli tekrarlayan bir öksürüğünüz varsa doktorunuza danışın. Pastil kullandıysanız en az 2 saat asitli içecekler tüketmeyin.

Pastil Faydaları Nelerdir?

Pastiller boğaz ağrısının topikal rahatlamasını sağlar. Komplike olmayan boğaz ağrısında boğaz ağrısı semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Pastiller, kuruluğu azaltan ve boğazı kaplayan tükürüğün artmasına yardımcı olur. Bu, özellikle çevresel tahriş edici maddeler kuru boğaz ağrısına katkıda bulunduğunda ağrı ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur. Mentol veya okaliptüs içeren pastiller, solunum yollarını rahatlatarak daha kolay nefes almanıza yardımcı olur. Özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde pastil kullanmak geçici olarak rahatlamanızı sağlar. Öksürük pastillerinin çoğu antiseptik özelliklere sahiptir ve dolayısıyla iltihabı azaltır. Pastiller ayrıca akciğerlerdeki mukusu kalınlaştırır ve bronş geçişlerinizi rahatlatır. Bronş geçişleriniz rahatladığında boğazdaki tahriş de azalır. Pastilleri solunum yollarında biriken balgamın gevşemesine yardımcı olur ve böylece rahatsız edici öksürükten kurtulduğunuzu hissedersiniz. Pastiller burun tıkanıklığını, sinüs ağrısını, iltihabı ve burun tıkanıklığını hafifletir.

Pastil Çeşitleri Nelerdir?

Temel olarak üç tür pastil vardır: sert, yumuşak ve çiğnenebilir. Sert pastiller, sertleştirilmiş amorf camsı bir görünüm sağlayan sakaroz veya diğer şekerler kullanılarak oluşturulur ve çoğunlukla sıkıştırılmış tozlardan yapılır. Yumuşak pastiller, tükürükte yavaş çözünmeyi sağlamak için uygun ağırlıktaki PEG'ler kullanılarak yapılmıştır. Çiğnenebilir pastiller, tipik olarak bir gliserin, jelatin ve su bazından oluşan gliserinli jelatin bazlıdır. Bu baz daha sonra uygun aromalar ve tatlandırıcı maddelerle karıştırılabilir. Ayrıca pastiller mentollü pastil, limonlu pastil, ballı pastil gibi çeşitlere ayrılır.

Ev Yapımı Doğal Pastil Tarifleri

Pastilleri eczaneden alabileceğiniz gibi evde de kendi pastilinizi yapabilirsiniz. En iyi ev yapımı doğal pastil tarifleri:

Malzemeler:

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

1/4 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı doğal bal

1 çay kaşığı taze zencefil

Yapılışı:

İlk olarak, büyük bir tencereye su, şeker, tuz ve rendelenmiş limon kabuğunu koyun. Orta ateşte karışımı karıştırarak kaynatmaya başlayın.





Karışım kaynamaya başladığında, ısıyı düşürün ve yaklaşık 10-15 dakika boyunca ara sıra karıştırarak kaynatmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alın ve taze limon suyu ekleyin. Bu aşamada balı ve zencefili ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı yağlı kağıt serili bir tepsiye veya kalıba dökün. Karışım soğumaya başladığında, bir bıçak veya kalıp kullanarak küçük pastil şekilleri kesin. Pastiller tamamen soğuduktan sonra, hava geçirmez bir kapta saklayın. Bu ve benzeri daha fazla bilgi için https://www.kizlarsoruyor.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



