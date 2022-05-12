Dolandırıcıların yeni yöntemi: ​Kiralık ev ilanlarında 'opsiyonlama' ve 'kapora' tuzağı

Kiralık ilanlar dolandırıcıların yeni vurgun alanı oldu. Sahte kira ilanıyla vatandaşı kandıran dolandırıcılar “opsiyonlama” adı altında vatandaştan ödeme alıp telefonlara cevap vermiyorlar.

ONLİNE İLANLARA DİKKAT!

Dolandırıcıların en kolay vurgun yaptığı alan online mecralar. Sahte ilanlarla ilan sitelerinde örneğin 5.000 TL kira bedeli olan bir evi 4.000 TL’den eşyalı halde ilana verip, eşyasız tutmak istediğinizi söylediğinizde ise 3.000 Tl’ye kiralayacağını; aynı şekilde depozito ücretini de düşereceğini söyleyerek insanları tuzağa düşürüyorlar.

Söz konusu durumla karşılaşan R.D.E, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Evleneceğim için ev bakıyordum ve bulamıyordum. Uzun süredir ev aradığım için kriterlerimin birçoğundan vazgeçmiştim ve bir an önce bir ev tutmak istiyordum. İstanbul Bayrampaşa’da toplu taşımaya yakın, yeni binada 4.000 TL kira bedeli olan bir ilan gördüm. İlan sahibi kadın bana çok sayıda arayan olduğunu eşinin tayini sebebiyle Kars’a taşındıklarını ve eşinin askeri personel olduğunu söyledi. Aynı zamanda evi eşyasız tutarsam 1.000 TL daha indirim yapacağımı ve bir kira bedelini gönderirsem evi bana “opsiyonlayacağını” söyledi.”

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KAYITLARI BULUNMUYOR

Kira bedelinin normalin çok altında olmasından şüphelenen R.D.E, “İlan sahibi bana eşinin kimliğini ve IBAN numarasını gönderdi, isimler uyuşuyordu ancak bu durum o evin onların olduğunu ifade etmiyordu. Bayrampaşa Tapu Dairesine gidip durumumu izah ettim ve bahse kişilerin taşınmaz kayıtlarını kontrol ettim. Tabiki de hiçbir kayıt yoktu.” dedi.