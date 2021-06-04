İstanbul Evden Eve Nakliyat Firması - General Nakliyat

General Nakliyat ilk olarak faaliyetlerine 1980 yılında başladı. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Antalya gibi birçok şehirde hizmet veren General Nakliyat firması sektörde önemli bir konuma sahiptir.

Evden Eve Nakliyatsektöründe Türkiye'nin En İyi Nakliyat Şirketi sloganıyla hizmetlerine devam eden General, bu gün istanbul evden eve nakliyat hizmeti, eşya depolama hizmeti, ofis taşıma hizmeti, hastane taşımacılığı, arşiv taşımacılığı ve parça eşya taşıma gibi birçok hizmeti bünyesine kazandırmıştır.

Türkiye'nin En Güvenilir Taşımacılık Firması: General Nakliyat

İstanbul Evden Eve Nakliyat, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her yerine komple ve parsiyel eşya sevki taşıma işlerinde akla gelen ilk firma özelliğini korumaktadır.

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Ücretsiz Keşif Hizmeti: Ev ve ofis taşıma işlemleriniz için firmamız eşyalarınızı ücretsiz keşif yapmaktadır.

Güvenilir: General Nakliyat ile yükünüz güvende olup, yaptığımız her işi sigortalı ve garantili taşıyoruz.

Taşıma Planı: Ev taşımacılığı plan gerektiren bir iştir, Sizede planlı bir taşıma sunuyoruz.

Yeni Fikirler: Taşımacılık hizmetlerinde işinizi kolaylaştıracak yeni fikirleri paylaşıyoruz.

Sanatçı ve Oyuncular General Nakliyat'ı Tercih Etti

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General Nakliyat Diyor ki;

Şehirlerarası evden eve nakliyat profesyonel kadrolar tarafından ambalajlı, sigortalı, marangozlu ve asansörlü olarak yapılmalıdır. Taşıma işi ekip işidir. Eşya taşımak sıradan bir iş değildir. Bu işi yaptıracak olan müşterilerimiz öncelikle firma geçmişini araştırıp köklü bir kuruluş olup olmadığını araştırmalıdırlar.

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Daha sonra bu iş yapmaya yetkili olup olmadığını anlamak için bir takım Karayolları Bakanlığının evden eve nakliyat yapmaya donanımlı firmalara vermiş olduğu K-3 yetki belgesinin olup olmadığını sorup kontrol etmeleri siz değerli müşterilerimizin yararına olacaktır. Olası kayıt dışının önüne geçmek ve karşınızda muhatap bulabilmeniz için firmaya sormanız gereken en önemli soru budur. Firmamız teknik ve yasal her türlü belge haizdir. General Nakliyat, kaliteli evden eve nakliyat hizmeti veren nakliye firmaları arasında liderliğe ambargo koyan bir taşıma firmasıdır. Bizleri arayarak ekonomik bir taşıma fiyatı alabilirsiniz. Nezih mazisi ile sizlere kaliteli hizmet vermeye muktedir olan firmamız bugüne kadar hiçbir müşterimizden kötü bir yorum almamakla beraber her daim kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

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Ziyaret et: www.generalnakliyat.com.tr