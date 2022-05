​Toy Poodle köpek ırkının özellikleri ve bakım

Suyu sevmelerinden ötürü, onların banyo yaptırılması işlemi sadece bir temizleme hali değil hem siz hem hayvan dostunuz için keyifli bir aktivite durumuna dönüşür.

Barbone, Kaniş, Poodle, Toy gibi isimler ile de bilinirler. Çeşitli iyileştirmeler ve melezlemeler yapılmasından ötürü Almanya’nın da kendisine sahiplendiği için, menşei bu şekilde de bilinir. Alman diline göre suya atlamak manasına gelen bir kelime üzere bu isme sahip olmuşlardır. Geçmiş dönemlerde ördek ve su kuşları avcılığı üzere görevler almış olup ayrıca iz ve koku sürmede de tam bir ustadır.

Peki, bu sevimli dost Toy Poodle bakımınasıl yapılır ve nelere dikkat etmek gerektir?

Toy Poodle bakımında dikkat edilecek hususlar

Bu minik ve kucak köpeği olan hayvan dostunuz, size her anlamda arkadaşlık edebilecek bir köpek ırkıdır. Sahip oldukları küçük cüssesine rağmen oldukça büyük de cesaret sahibidir. Onunla vakit geçirmek her ne kadar güzel olsa da dışarı alanlarda bulunduğunuzda tasma ve kayış ile gezdirmeniz doğru olur. Büyük köpeklere kafa tutabilirler. Avcı ruhları sebebi ile kuş, kelebek, sinek vs gibi minik canlıların peşine takılıp her ne kadar eğitimli de olsalar size itaat etmemeleri söz konusu olabilir.

Satılık Toy Poodle,bakımıhususunda özellikle bu noktaya dikkat etmek gerekir ki başınıza iş açmasın ya da yanınızdan bir anda fırlayıp o durdurulamaz avcı ruhları sebebi ile kaybolup gitmesinler.

Toy Poodle; yetişkinliğe eriştiği zaman diliminde, en çok 20 – 25 cm boylarda ve yine en çok 3 – 6 kg bir ağırlıktadır. Bu minik hayvan dostu aynı zamanda ise oldukça atletik bir yapıdadır. Dolayısı ile doğada uzun ya da kısa mesafeli yürüyüş, koşu, hatta mümkünse suyu çok sevdiklerinden ötürü yüzme gibi aktivitelerin kendisine sağlanması gerekmektedir.

Toy Poodle bakımı denildiğinde akla gelecek meselelerden biriside hiç şüphesiz tüy konusu olacaktır. Bu şirin hayvan dostu, kıvırcık yapıda kürk haline sahiptir. Bu tüy yapısı ile tam bir oyuncağı anımsatırlar. Ki tüy renkleri ise genellikle tarçın, karamel gibi renklerdedir. Tüyleri orta uzunlukta görülürken aynı zamanda ise her yerinde kıvırcık şekildedir. Buna rağmen tüy dökme ve koku yapma gibi problemler görülmez. Ancak yine de tabi olarak her canlı gibi Toy Poodle bakım ile temizlik işlemi gerektirirler. Tüylerinin güzel halini korumaya devam etmesi ve cilt sağlıkları açısından aynı zamanda atıl durumda olan dökülmüş tüylerin temizlenmesi sebebi ile günlük fırça – tarama işlemi isterler. Bu hususta ise kıvırcık tüylere sahip olan bu minik dosta karşı nazik davranmanız ve canını yakmamanız en önemli yaklaşım olacaktır.

Gerektiği takdirde onlara uygun olacak sprey gibi ek yardımcı materyaller kullanabilirsiniz.

Anti alerjen yapıda tüylere sahiptir. Dolayısı ile koku ve tüy dökme problemleri Toy Poodle köpek ırkında çok görülmez. Bu ise kendilerinin en çok tercih edilme sebebi olmasını sağlayan mükemmel bir özellik olmuştur.

Beslenme hususu tüm canlılarda olduğu gibi Toy Poodle bakımı noktasında dikkat edilecek mevzulardandır. Kendisinin onun yaş aralığına uygun olacak mamalar ile beslenmesini sağlamalısınız. Ki aksi durumda istemediğiniz mevzular ile karşılaşmanız olası bir durumdur. Bunların en başı ise sindirim sistemleri tam gelişmemiş olduğundan ötürü sindirim problemleri olacaktır. Ancak bu en basit bir konudur ki daha ciddi bir hatalı davranış sonucu gelişebilecek bu durumun ölüme kadar varabilen bir ciddiyette olduğu söylenebilir.

Toy Poodle bakımında neler yapılmalı

Hayvan dostların sahip oldukları sağlık durumlarını koruyabilmek açısından sağlıklı besinler ile beslerken aynı zamanda da sağlık rutinleri atlanmamalı.

Belirli aralıklarla yapılması gereken parazit ve aşı hususları atlanmamalı.

Diş problemleri hayvan dostlarında sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Dolayısı ile haftada 1 -2 kez uygun materyaller ile ağız ve diş hijyeni sağlanmalı.

Günlük tüy bakım, tarama ve fırçalama işlemi rutin olarak yapılmalı.

