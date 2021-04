Youtuber Olmanın ve Videoları İzletmenin Püf Noktaları

O dönemde hep bir ağızdan "Youtube'u satın almak yerine, daha iyisi çok daha ucuza yapılabilir ve video alanında çok fazla kişiye ulaşabilirdi." deniliyordu. Ancak Youtube'un satın alınmasının üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen ve satın alındığı yıl, tüm gazeteler, haber kanalları, internet sitelerinde bu satın almanın konuşulduğunu düşünürsek eğer, normal şartlarda 1 milyar dolarlık reklamın çok daha üsttün de bir reklam yaptırdığını da görebiliriz. Aynı durum ülkemizde Trendyol için uygulanmış ve şuanda Türkiye'nin en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, pazar payının da büyük bir kısmına sahip olmuş durumda.

Ancak bugün video yayınlayarak para kazanmanın püf noktalarını anlatacak ve iyi bir Youtuber olmak için neler yapmanız gerektiğini anlatacağız. Lakin şunu da belirtelim ki, Youtube aslında para kazandırmadığı dönemlerde de çok fazla kişi tarafından kullanılıyordu. Belirli kıstasları her zaman vardı ve kaliteli içerikler o zamanlarda da çok fazla izleyici ile buluşuyordu. Tabii ki günümüzde artık video yayınlayarak para kazanın mottosunu benimseyen Youtube, bu sayede sadece 1 dakika da ortalama 400 saatlik video yüklenmesine neden oluyor. Bunu daha net anlatacak olursak eğer, 1 yıl boyunca yüklenen tüm videoları izlemek istiyorsanız eğer, bunun için 65 yıla ihtiyacınız olduğunu söyleyelim.

Youtube Algoritması Nasıl Çalışır?

1 yıl boyunca eklenen videoları 1 kişinin izleyebilmesi için tam olarak 65 yıla ihtiyacı olduğunu düşünürsek eğer, videonun kaliteli olduğunu Youtube nereden biliyor? Buna göre videonun Youtube önerilere girmesi, daha fazla kişiye ulaşması, kanalın abone sayısının artması, videoların rahatsız edici olmaması gibi çeşit çeşit kriterler neye göre belirleniyor? Elbette ki Youtube tarafından geliştirilmiş olan ve sürekli olarak gelişmeye devam eden, her yeni gelen yenilik Youtuber'ların isyan etmesine neden olurken, izleyicinin daha kaliteli içeriklere ulaşmasını sağlayan algoritma ile elde ediliyor.

Bu algoritma yüklenen bir videonun öncelikle kanalın aboneleri tarafından izlenmesini ve beğenilmesini istiyor. Bir dakika! başa dönelim.

Öncelikle yeni bir kanal açtınız ve bu kanal için ne tür içerikler paylaşacağınızı belirlediğinizi var sayalım. Her türlü videoyu ekleyeceğim önemli olan izlenme olması gibi bir mantığa sahipseniz eğer, bu düşünceden vazgeçmelisiniz. Eğer vazgeçemiyorsanız Youtuber olamayacağınızı ve videolarınızın da izlenmeyeceğini söyleyelim. En azından belirli bir süre izlense de, kanal kaliteniz düşük olacağı için videolar giderek daha fazla kişinin karşısına çıkacaktır.

Youtube Algoritması Neyi Belirler?

Videoların izlenmesinin püf noktası, hem iyi bir kanalınızın olması ve hem de videolarında aynı kalitede olmasından geçmektedir. Her şeyden önce şunu bilmelisiniz ki, Youtube reklam verenlerin verdikleri para için hizmet veriyor.

Bu parayı kazanabilmek için, videoları doğru izleyici kitlesinin karşısına çıkarıyor. İzleyicinin karşısına çıkarmış olduğu bu videolar ise kalitesi kanıtlanmış olan videolardan oluşuyor. İşte Youtube'un birinci algoritması tam olarak budur. İkinci algoritması ise videoların kalitesi analiz ediyor.

Youtube Videonun İyi Olduğunu Nasıl Anlar?

Kanalınızı henüz yeni kurdunuz, hiç aboneniz yok ve videonuz da haliyle izlenmiyor. Youtube burada SEO tekniklerini kullanarak, videonuzu geliştirmenize olanak sunuyor. Bu teknikler sayesinde bağlığın doğru belirlenmesi videolara ulaşımı kolaylaştırıyor. Tabii ki videonun uzunluğu, hangi saatte yüklendiği, hangi kitleye hitap ettiği ve bu kitlenin hangi gün Youtube'u daha fazla kullandığı da SEO teknikleri arasında yer alıyor. Bu tekniklere hakim olanlar ve hazırlamış olduğu videoya doğru başlık atanlar, video açıklamasını etkili bir şekilde yazanlar, arama kriterlerini bilerek video türünü doğru seçenler, etiket kullananlar, videonun ana görselini doğru belirleyenler, diğer bir çok eklenen videoyu geride bırakalım.

Yani sizin videonuz 2 dakika içerisinde yükleniyorsa eğer ve bu videonun uzunluğu 5 dakika ise, toplamda 800 saatlik videoların arasından sıyrılacak ve 10 dakikalık videonuz ile binlerce kişiyi aşmış olacaksınız.

Youtube Yayınlanan Videoların Beğenilmesi Ne Kadar Önemli?

Son olarak videoların beğenilmesi de benzer videoların önüne çıkmasını sağlıyor. Hazırladığınız video örneğin 1 milyon kişi tarafından izlenmiş olsa da, 100 bin kişi tarafından izlenen sizin videonuza benzer bir video, sizden önde çıkabilir ve hatta Youtube öneriler kısmında da ilk sırada olabilir. Bunun nedeni ise algoritma her iki videoyu karşılaştırarak, bu videolardan daha uzun olan ya da daha fazla izleneni değil, daha fazla Youtube beğeni alan ve yorum alan videonun kaliteli olduğuna karar vermesidir.

Kısacası Youtube için izleyici çok önemli olduğu için, yayınlanan videoya da beğeni yapılması ve bunun üzerine birde yorum sayısının iyi olması, o videonun kaliteli olduğunun göstergesi oluyor. Sonuçta burada önemli olan videonun daha fazla izlenmesidir.

Paylaştığımız tüm bu püf noktalar, aslında bilinmeyen şeyler değil. Ancak tüm bu içerikte aklınızda kalması gereken noktalar ise videolarınızın aynı türde olması, uzunluklarının doğru olması, izleyiciyi sıkmaması gerektiğidir.