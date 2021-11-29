Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray Özet

2'nci dakikada Hafez sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Marcao topu uzaklaştırdı.

12'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Ndong, ceza sahası içine koşu yapan Adem'i topla buluşturmak istedi fakat kaleci Muslera çıktı ve topu aldı.

23'üncü dakikada Babel uzaktan sağ ayağıyla sert bir şut denedi, top yandan auta gitti.

30'uncu dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

REKLAM

45'inci dakikada Van Aanholt sol kanattan topu ceza sahasına çevirdi. Kale sahası içinde Diagne sağ ayağıyla dokunuşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Ertaç'ta kaldı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray Özet (ikinci Yarı)

47'nci dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç uzak köşeye giden topu kornere çeldi.

51'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Van Aanholt direkt kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Mallan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, Diagne'den seken top kaleci Muslera'da kaldı.

78'inci dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adem vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

REKLAM

87'nci dakikada kaleci Muslera'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Halil, kaleciyi geçen ve Sadık'tan seken topu ceza sahası içi sol çaprazında önünde buldu. Sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Atilla Karaoğlan, ceza sahası içinde Diagne'nin Sadık'a faul yaptığını tespit etti ve gol geçersiz sayıldı.

90 1'inci dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

90 2'nci dakikada ceza sahası dışıdan Feghouli'nin çektiği please şutu üst ağlarda kaldı.

90 3'üncü dakikada Kerem'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, savunmadan sekip kaleci Ertaç'ta kaldı.

REKLAM

90 4'üncü dakikada Galatasaray'a verilen taç atışına tepki gösteren Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sumudica'ya hakem Atilla Karaoğlan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmada gol olmadı ve 0-0'lık skorla berabere bitti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Galatasaray Maç Sonu Değerlendirmeler

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MARGARIT: ÖZ GÜVENİMİZ İÇİN BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, bugün çok önemli bir puan aldıklarını belirterek, "Özellikle 3 gün önce Marsilya karşıya oynamış bir takıma karşı. Hafta için antrenmanlarda 5-4-1 sistemine çok iyi hazırlandık ve oyuncularımız da buna çok iyi adapte oldu. Oyuncularımızın iyi organizasyonları vardı ve bu maçı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu maç. Sadece 20 santim çizgiyi ihale ettiği için direk kırmızı kart gördü hocamız buna anlam veremiyoruz. Hakemlerde hocaları anlamalı, bizimde maç içinde heyecanımız var coşkumuz var. Hakeme karşı hiç bir saygısızlığımız olmadı, hiçbir protestomuz olmadı. Buna rağmen 20 santim çizgiyi ihlal ettiği için direk kırmızı kar gösterdi. Diğer maçlarda başka hocalar da geçiyor ama bunlar sarı kart görüyor. Bu kırmızı kart hocamız için çok ağır oldu. Ayrıca bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha çok puanlar alacağız" diye konuştu.

REKLAM

SELÇUK İNAN: KAZANMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN POZİSYONLARI YAKALADIK

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, vefat eden eski başkanları Mustafa Cengiz'in ailesine ve camialarına başsağlığı dileyerek, çok üzgün olduklarını söyledi. İnan, maçla ilgili söylemek istediği şey olduğunu kaydederek, "Bugün buraya geldim. Çok üzgünlerdi. Gönül isterdi ki aslında oyunla ilgili konuşmak artık o bir klasik haline geldi. Sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bizi de buna mecbur ediyorlar açıkçası ben sadece bir şeye değinmek istiyorum bugün hakemle ilgili son dakikalarda attığımız golü önce hakem veriyor. ben de çok yakındım dördüncü hakeme ve gittim dördüncü hakeme neden golü verdikten sonra iptal etti diye sordum. Bana yukarıdan haber bekliyor dedi vardan ama ben aslında doğrusunu biliyorum bunu hocamla da paylaştım içerde kurallarda vardan bir karar verdikten sonra var hakemi genelde karışmıyor. Ufak tefek şeylerde hakem de bunu biliyor.

REKLAM

Gol verseydi eğer vardan çağrılmayacaktı ki, zaten var yok gibiydi. Çağrılmayacağını bildiği için aslında verdiği golü tekrardan iptal etti. Aslında bu niyet bizi çok üzmeye başladı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum çünkü yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Orada varın çağırmaması da hepimizi hayretlere düşürdü çok üzgünüz gerçekten ben hiç aslında hakem konuşmak istemiyordum ama canımı çok acıttı.

Çünkü bütün oyuncularımız içerde o kadar üzgündü ki ve herkes sadece hakemi konuşuyor biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık aslında diğer takımlarda bundan şikâyetçi evet destek vermemiz lazım diyoruz ama bazen de kötü niyet hissettiğiniz zaman çok üzülüyorsunuz sizin canınızı acıtıyor. Onun dışında evet aslında istediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık sonuçlandıramadık bunun için de çok üzgünüz" dedi.



