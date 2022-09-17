Özgün ÖZET | Hatayspor - Kayserispor 0-4
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ÖZET | Hatayspor - Kayserispor: 0-4

Süper Lig'in 7.haftasında evinde Kayserispor’u ağırlayan Hatayspor, farklı bir yenilgi aldı. Lig başladığından beri henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor, Teknik Direktör Cevdet Göç’ün önderliğinde 6 maçta 5 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sarı kırmızılı ekip ise Çağdaş Atan önderliğinde 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Hatayspor - Kayserispor maçının özetine, Süper Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Hatayspor - Kayserispor: 0-4
Hatayspor - Kayserispor

Lig’in 7. haftasında zorlu deplasmanda Hatayspor’u 4-0’lık farklı bir skorla geçen Kayserispor’da yükseliş devam ediyor. Mensah, Cardoso, Bertolacci ve Gavranovic golleriyle galibiyet ulaşan Çağdaş Atan’ın öğrencileri Lig’de üst sıralarda yerini aldı.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Cardozo’nun kullandığı köşe vuruşunda top Lobjanidze'nin eline çarptı. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Çağdaş Altay pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. Kayserispor 0-1 öne geçti.

44. dakikada Thiam sol kanattan rakibini çalımlayarak ceza sahasına girdi, penaltı noktasına doğru pasını aktardı, Cardozo’nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Rİberio’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Saint Louis ceza sahasına doğru girdi, istediği pası aktaramayınca top kaleye yöneldi, kaleci Bilal’da kontrol edemeyince top direkten döndü.

2. yarı

87. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sağdan yerden ortasına penaltı noktası üzerinde Bertolacci dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

89. dakikada ceza sahası içinde Gavranovic, Falette tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı atışını kullanan Gavranovic topu ağlara yolladı. 0-4

SÜPERLİG PUAN DURUMU


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