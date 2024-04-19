Trakya bölgesinde barajların ortalama doluluk oranı kaç?

Trakya'da kış döneminde aralıklarla etkili olan kar ve sağanaklarla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 60 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlar Aralık 2023-Nisan 2024 arasında yaklaşık 60 milyon metreküp su aldı.





Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip 14 barajdaki toplam su miktarı, yağışlarla birlikte 669 milyon 593 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu barajlarda geçen yıl nisan ayında 586 milyon 224 bin metreküp su bulunuyordu.





Edirne'de geçen yıl nisan ayında 261 milyon 504 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, bu yıl 304 milyon 86 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli'nde geçen yıl nisanda 164 milyon 281 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu yılın aynı döneminde yağışlara rağmen 147 milyon 943 bin metreküp olarak ölçüldü.





Tekirdağ'da ise geçen yıl nisanda 160 milyon 439 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu yıl nisanda 217 milyon 564 bin metreküpe yükseldi.

Trakya'daki 14 barajda geçen yıl nisan ayında yüzde 53 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, bu yıl yüzde 60 olarak tespit edildi.





- "Suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız"





Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, Trakya'da barajların doluluk oranlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.





Şaylan, "Suyun önemini anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu nedenle 'barajlarımızda su var' deyip rahat davranmamalıyız. Vatandaşlarımız ve özellikle çiftçilerimizi suyumuzu gelişigüzel kullanmamalı. Suyumuzu tasarruflu kullanmalıyız." diye konuştu.

Trakya'daki barajların 18 Nisan 2023-18 Nisan 2024 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adı İL 20.04.2023 Hacim (milyon m3) 20.04.2023 Doluluk Oranı % 20.04.2024 Hacim (milyon m3) 20.04.2024 Doluluk Oranı %

Süloğlu Edirne 30,649 68 22,702 50

Altınyazı Edirne 14,712 40 20,255 55

Hamzadere Edirne 154,930 75 180,988 87

Kadıköy Edirne 4,977 9 16,710 30

Sultanköy Edirne 19,506 72 21,510 80

Yenikarpuzlu Edirne 36,730 83 41,921 95

Armağan Kırklareli 34,625 67 35,632 69

Çayırdere Kırklareli 19,910 70 22,274 78

Kayalıköy Kırklareli 52,935 35 35,124 23

Kırklareli Kırklareli 56,811 50 54,913 48

Çokal Tekirdağ 136,613 67 169,440 83

Karaidemir Tekirdağ 16,936 15 39,009 35

Naipköy Tekirdağ 5,217 24 6,176 29

Türkmenli Tekirdağ 1,673 11 2,939 19

TOPLAM

586,224 53 669,593 60



