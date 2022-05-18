Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşındaydı, kimdir, neden hayatını kaybetti?
Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti. NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefat haberi üzerine sevenleri yasa boğuldu. Ünlü spikerin hayatını kaybetmesi gündeme oturdu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? İşte Özlem Sarıkaya Yurt hakkında merak edilenler...
Özlem Sarıkaya Yurt’un hayatını kaybetmesi Türkiye gündemine oturmuş durumda. Acı haber sonrası sevenleri ve ailesi yasa boğuldu. NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Yurt’un 9 yaşında bir oğlu var. İşte acı haberin detayları...
Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?
21 Mart 1983’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Özlem Sarıkaya Yurt, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV’ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.
Özlem Sarıkaya Yurt neden hayatını kaybetti?
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu.