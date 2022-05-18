Özgün Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşındaydı, kimdir, neden hayatını kaybetti?
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Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşındaydı, kimdir, neden hayatını kaybetti?

Özlem Sarıkaya Yurt hayatını kaybetti. NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefat haberi üzerine sevenleri yasa boğuldu. Ünlü spikerin hayatını kaybetmesi gündeme oturdu. Peki, Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı, neden hayatını kaybetti? İşte Özlem Sarıkaya Yurt hakkında merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Özlem Sarıkaya Yurt kaç yaşındaydı, kimdir, neden hayatını kaybetti? Özlem Sarıkaya Yurt’un hayat hikayesi
Özlem Sarıkaya Yurt

Özlem Sarıkaya Yurt’un hayatını kaybetmesi Türkiye gündemine oturmuş durumda. Acı haber sonrası sevenleri ve ailesi yasa boğuldu. NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olan Yurt’un 9 yaşında bir oğlu var. İşte acı haberin detayları...

Özlem Sarıkaya Yurt kimdir, kaç yaşındaydı?

  • 21 Mart 1983’te İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu. Özlem Sarıkaya Yurt, mesleğe Habertürk televizyonunda başladı. Ardından 2010 yılında NTV’ye transfer oldu. 2009 yılında Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen Özlem Sarıkaya Yurt’un 9 yaşında Tibet adında bir oğlu var.

Özlem Sarıkaya Yurt neden hayatını kaybetti?

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt dört yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu.

NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü
FOTOĞRAF 24
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Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2019 yılında 'en iyi sabah haberi sunucusu' seçilen NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında vefat etti.
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Bir müddettir göğüs kanseriyle mücadele eden Yurt, 2013 yılında anne olmuştu.<br><br>
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Yurt'un cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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Twitter hesabından taziye mesajı paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun \"NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.\" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de \"Genç yaşta kaybettiğimiz NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Allah’tan rahmet diliyoruz… Mekanı cennet olsun…<br>Değerli ailesinin başı sağolsun… NTV ailesine ve tüm basın mensuplarına başsağlığı dileriz…\" paylaşımında bulundu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, \"Genç yaşta yitirdiğimiz Sarıkaya’nın ailesine, sevenlerine ve başta NTV ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.\" paylaşımında bulundu.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yurt'un vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, \"Genç yaşta vefat eden Özlem Hanım'a Cenabı Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum.\" ifadesini kullandı.<br><br>
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Yurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.<br><br>
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, \"Yaşamını yitiren NTV spikeri Özlem Sarıkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. NTV ailesinin ve basın camiasının başı sağ olsun.\" paylaşımını yaptı.
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Gazeteci Fuat Kozluklu ise \"Meslektaşım, NTV spikeri Özlem Sarıkaya, kanserle mucadelesini maalesef kaybetti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah\" ifadelerini kullandı.
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ÖZLEM SARIKAYA YURT KİMDİR?<br><br>Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983’te İstanbul’da doğdu.
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Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirdi.
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İlk olarak Habertürk’te ekranlara merhaba diyen isim, 4 yıllık macerasının ardından 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştu.<br><br>
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NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt kansere yenik düştü
Bir süredir göğüs kanseri ile mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hastalığa yenik düştü. 39 yaşındaki Yurt, 2013 yılında anne olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi parti temsilcileri Yurt'un vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.
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