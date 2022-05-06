Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi unsurlar göz önüne alınarak konuya ilişkin yeni bir karar alındı.

AMELİYATTAN ÖNCE PCR TESTİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bundan böyle ameliyat veya endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Konuya ilişkin karar 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında alındı.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.