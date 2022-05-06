Özgün Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığından açıklama
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Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama!

PCR testi zorunluluğuna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik yeni bir karar daha alındı. Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. İşte Bakanlık'tan yapılan açıklamanın detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PCR zorunluluğu kalktı mı? PCR zorunluluğu nerelerde kalktı? Sağlık Bakanlığından yeni karar!
Ameliyat öncesi pcr testi zorunluluğu

Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi unsurlar göz önüne alınarak konuya ilişkin yeni bir karar alındı.

AMELİYATTAN ÖNCE PCR TESTİ YAPTIRMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bundan böyle ameliyat veya endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Konuya ilişkin karar 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında alındı.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

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