Rahat bir kış gebeliği için öneriler

Aksoy şu bilgileri aktardı; İnsanoğlu yaratıldığından beri her mevsim, her dönem insan yavruları dünyaya getirmektedir. Hani bazı hastalıklar vardır ya mevsime özgü, bazı dönemler artıp bazen azalan, (gripler, ishaller vs. gibi) hamilelik böyle bir durum değildir, çünkü hamilelik hastalık değildir, gebelik son derece fizyolojik, sadece dikkat edilmesi gerekenlerin olduğu bir listeyi içeren, özel ve güzel bir dönemdir kadının hayatında.

Modern kadın hem çalışma şartları hem de bebeğinin sağlıklı dış koşullara doğmasını sağlamak amacı ile yaz veya ilkbahar döneminde bebeklerini doğurmayı arzularlar genel olarak. Ancak bebekler hemen her zaman bu planlamaya uymayıp yılın 12 ayına dağılım göstererek dünyaya gelirler.

Zannedilenin aksine kış gebeliklerinin yaz gebeliklerine göre daha avantajlı olduğunu düşünenlerdenim. Elbette dikkat edilmesi gereken birkaç durum vardır bu konuda. Bu arada kış gebeliği derken gebeliğinin son üç ayını ve doğumunu soğuk mevsimlerde yaşayan hamileleri kastediyorum.

Avantajları;

• Hormonal etkilerle içsel sıcaklık hissi artan hamileler yazın doğum yapan hamilelere göre daha konforlu yaşam sürerler.

• Yaygın ishaller, besin zehirlenmeleri, virütik salgınların daha sık görüldüğü çok sıcak yaz günlerine göre daha az risk altındadırlar. O

•Omega 3 acısından daha zengin bir mevsimdir kış, özellikle küçük balıklar hamileler için olmazsa olmazlardandır.

•Tatil sezonu olmadığı için uzun seyahatler, doktorun tatile çıkması gibi durumlarla pek karşı karşıya kalmazlar.

•Bebek yenidoğan dönemini ve kadın lohusalık dönemini çok sıcak havalara göre daha konforlu geçirirler.

Dezavantajları;

•Grip salgınları kış aylarında sık görüldüğü için ekstra dikkat gerektirir kış mevsimi gebelikte. Hem C vitamini doğal yollarla almayı ihmal etmemek hem de olası bulaş yollarına dikkatli olmayı gerektirir.

•Grip aşısı konusu gebelerde tartışılan bir konu olmakla birlikte korunma önlemi alamayacak risk grubundaki gebelerde( kreşte, okulda çalışan kadınlar gibi) eylül dönemi aylarında uygulanabilir.

•Açık havada spor yapma konusu kış gebelerinde zor olacağı için diğer bir dezavantajlı durum kabul edilebilir.

Kış aylarında gebelerin sorduğu bir diğer konu ne yemeli ne içmeliyim

•Papatya, rezene, nane-limon, ıhlamur, zencefil çaylarını istediğiniz kadar için.

•Haftada iki kez taze balık yiyin

•Mandalina, portakal, limon, grayfurt yiyin.

•Bol C vitaminli taze meyve ve suları için ( havuç çok tüketmeyin)

•Günde 1 kivi, haftada 2-3 avokado yiyin ( omega 3 deposu)

Hangi mevsim olursa olsun bu çok özel ve güzel dönemin keyfini çıkarın

Kadın Doğum Uzmanı

Op. Dr. Müge Aksoy