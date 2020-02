Rahmet gecesi

Rahmeti ve bereketi bol “üç ayların” habercisi olan Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, “rahmet ve bereket gecesi” olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ankara’da Beştepe Millet, Afyonkarahisar’da Gedik Ahmet Paşa, Adana’da Sabancı Merkez, İstanbul’da Eyüp Sultan ve Konya’da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur’an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak.

ÜÇ AYLARI ÇAMLICA’DA KARŞILADILAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da önceki gün Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen “Üç Ayları Karşılama” programına katıldı. Recep ayının ilk akşamını dünyanın en büyük camilerinden olan Büyük Çamlıca Camisi’nde karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Erbaş, şunları kaydetti: “Allah kendilerinden razı olsun. Seslerine zeval vermesin. Dini musiki milletimizin asırlardan beri takip ettiği, dinlediği ve söylediği en önemli değerlerimizdendir. Musikimizin de temeli esasında buna dayanır. İbn-i Sina’lara Farabi’lere kadar indiğimizde onlarda da bunu görürüz. El Musika eseriyle İbn-i Sina ve Farabi’nin Ud Metodu isimli eseriyle bu konulara ne kadar önem verdiğin görürüz. Yakın zamanlara kadar musikilerimize önem veren büyük üstatların bizlere bıraktığı en önemli hazinelerden birisidir” Erbaş, Hazreti Peygamber’in Recep ve Şaban ayını bereketli kılmasını Allah’tan niyaz ettiğini anımsatarak, bu duayı Müslümanların asırlardan beri yaptığını söyledi. Törende Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızları Topluluğu, üç ayları konu edinen eserlerin yanısıra, Yunus Emre şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi. Geceye İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gece, Erbaş’ın yaptırdığı duayla sona erdi.