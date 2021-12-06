Özgün Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?
DİNİ BİLGİLER

Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?

Yılın son ayında 2022 dini günler takvimi sorgulanmaya başladı. Mübarek oruç mevsimi olan Ramazan ayının 2022 yılında hangi tarihte başlayacağı merak kazandı. Peki, 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan bayramı hangi tarihte? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?
RAMAZAN AYI

Ramazan ayı 2022 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayının başlangıç tarihi merak kazandı.

RAMAZAN AYI 2022 NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü...

2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

3 aylar, 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek

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