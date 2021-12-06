Ramazan 2022 ne zaman başlayacak?

Ramazan ayı 2022 yılına az bir zaman kala araştırılan konular arasında bulunuyor. Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayının başlangıç tarihi merak kazandı.
RAMAZAN AYI 2022 NE ZAMAN?
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü...
2022 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
3 aylar, 2021 yılında Recep ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek