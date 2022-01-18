Özgün Ramazan Ayı ne zamna başlıyor? 2022 Ramazan Ayı başlangıç tarihi
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Ramazan Ayı ne zamna başlıyor? 2022 Ramazan Ayı başlangıç tarihi

Ramazan ayı başlangıç tarihi merak ediliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 2022 ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de ilk oruç ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan Ayı ne zamna başlıyor? 2022 Ramazan Ayı başlangıç tarihi
ramazan

Üç ayların başlamasına çok az bir süre kaldı. En çok merak edilen mübarek ay ise Ramazan... İslam alemi 11 Ayın Sultanı'nı iple çekerken "Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi tarihte?" soruları da hızlanıyor. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? İşte Ramazan başlangıcı…

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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