Ramazan Ayı ne zamna başlıyor? 2022 Ramazan Ayı başlangıç tarihi Ramazan ayı başlangıç tarihi merak ediliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 2022 ramazan ayının ne zaman başlayacağını ve ilk orucun hangi tarihte tutulacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, ramazan ne zaman başlayacak? 2022'de ilk oruç ne zaman? İşte detaylar...

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