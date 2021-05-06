Ramazan 11 yıl önce ramazanda başlattıkları yardımlaşmayı yılın her ayına yaydılar
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

11 yıl önce ramazanda başlattıkları yardımlaşmayı yılın her ayına yaydılar

Kırşehir kent merkezindeki 800 yıllık İmaret Camisinin imam ve müezzini, 11 yıl önce ramazanda başlattıkları, fakirlere, düşkünlere, yolculara ve talebelere yardım geleneğini, son 3 yıldır yılın her ayında yapmaya başladı. Caminin müezzini Oğuzhan Kaya; "Cemaatimizin dağıtacağı yardımları camimizde topluyoruz. Ortak bir organizasyonla ihtiyaç sahiplerini belirleyerek dağıtımlarımızı yine cemaatimizle yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
11 yıl önce ramazanda başlattıkları yardımlaşmayı yılın her ayına yaydılar
11 yıl önce ramazanda başlattıkları yardımlaşmayı yılın her ayına yaydılar.

Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin yaklaşık 800 yıl önce imarethane olarak yaptırdığı Kırşehir'deki İmaret Camisi'nin din görevlileri, 11 yıl önce ramazan ayında cemaatleriyle başlattıkları yardımlaşma geleneğini son 3 yılda senenin her ayına yayarak sürdürüyor.

"Caminin imamı"ndan "mahallenin imamı"na dönüşümün güzel örneklerinden birini sergileyen Medrese Mahallesi'ndeki İmaret Camisi'nin imamı Ömer Olgun ve müezzini Oğuzhan Kaya, cemaatin katkılarıyla hazırladıkları yardım poşetleri ve paketlerini yine onların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

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800 yıl önce başlatılan gelenek sürdürülüyor

Müezzin Oğuzhan Kaya, kendilerine rehber edindikleri Şeyh Süleyman Türkmani'nin 800 yıl önce başlattığı imaret geleneğini sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mahalledeki varlıklı insanların yardımlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için önderlik yapmaya gayret ettiklerini belirten Kaya, cemaatin önerilerine her zaman dikkat ettiklerini dile getirdi.

Kaya, bu geleneği 11 yıl önce ramazan ayında başlattıklarını ancak mahallelinin katkıları ve cemaatin azmiyle son 3 senedir yılın her ayına yaydıklarını anlatarak, "Mahallemizle birlik içinde bu geleneği başlattık. Cemaatimizin dağıtacağı yardımları camimizde topluyoruz. Ortak bir organizasyonla ihtiyaç sahiplerini belirleyerek dağıtımlarımızı yine cemaatimizle yapıyoruz. Bu sene de aynı geçen yıllardaki gibi yaptık. Ramazan dışında her ayın sonuna kadar yardımlar toplanıyor, gelen ayın başından itibaren de dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Yardımlar cemaatle birlikte organize ediliyor

İhtiyaç sahiplerini cemaatle istişareler sonucunda belirlediklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Cemaatimiz evlerinde hayır yapmak istedikleri gıda maddelerini camimize getiriyorlar. Hep beraber camimizin içinde paket ve poşetlere koyuyoruz. Nakdi olarak yardım yapanların paralarıyla da çeşitli gıda maddeleri alıyoruz. Yumurtadan salçaya, yağa kadar her türlü gıda maddesini poşet ve paketlere koyuyoruz. Süleyman Türkmani hazretleri camimizi bir imarethane olarak yaptırmış. Biz de bu geleneği sürdürmek için uzun süredir yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her ramazan ayında ve diğer aylarda cemaatimizle yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz."

Cami cemaatinden Ali Uçar da büyük bir istekle yardım organizasyonlarına katıldığını, mahallelerinin yardımlarını yine mahallenin ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını ifade etti.

İmam ve müezzinin mahallelinin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine vurgu yapan Uçar, "Hocalarımızın önderliğinde, koli ve poşetleri cami cemaatinin belirlediği kişilere dağıtılıyoruz. Allah hocalarımızdan ve yardım yapanlardan razı olsun." dedi.

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