Asırlara uzanan gelenek: Hafızlar mukabelesi

Camilerde sabah, öğle ve ikindi namazlarından önce ve sonra dört hafız tarafından okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor.

Tarih boyunca Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı şehir Erzurum’da, Ramazan ayında hafızlar tarafından okunan mukabele geleneği, tarihi camilerde yüzyıllardır devam ediyor. Camilerde sabah, öğle ve ikindi namazlarından önce ve sonra dört hafız tarafından okunan mukabeleye çok sayıda vatandaş katılıyor. Mukabeleden yarım saat öncesinden camilerde safları dolduran vatandaşlar, her vakit namazda Kur’an-ı Kerim’den 1 cüz takip ediyor. Vatandaşlar arife günü hatimlerin duasını edecek. Diğer vakitlerde de tarihi camilere gelen vatandaşlar, bireysel mukabelelerini de devam ettirebiliyor.

SOKAKLAR BİLE ORUÇLU

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kentteki mukabele geleneğinin asırlardır tarihi camilerde devam ettiğini söyledi. Asırlık camilerin yanı sıra vatandaşların kendi ev ve apartmanlarında da bu geleneği toplu bir şekilde sürdürebildiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Erzurum’un, sokakları, caddeleri ve dükkanlarıyla birlikte şehrin oruç tuttuğunu hissettirebilme özelliği vardır. Camilerimizde mukabele geleneği birkaç şekilde devam ettiriliyor. Sabah, öğle ile ikindi namazlarının öncesi ve sonralarında camilerimizde devamlı mukabeleler okunur. Bu camilerimizdeki dört hafız 5’er sayfayı okuyarak bir cüzü tamamlar. Bu gelenek yüzyıllardır devam eden bir gelenek olarak Erzurum’da devam etmektedir.”